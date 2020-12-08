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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:34:35 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım"
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