Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz"

ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Fındık bizim milli hazinemiz. Bu milli hazinemize sonuna kadar sahip çıkacağız ve ülkemize katma değerini artırma konusunda üreticiler, ihracatçılar olarak hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz." dedi.

Kıran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ilçedeki bir çay bahçesinde Ünye ve Tokat'tan katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ünye, Ordu ve Tokat birlikteliği açısından çok anlamlı bir günü yaşadıklarını ifade eden Kıran, Tokat'ın adeta bir tarım havzasında yer aldığını, farklı alanlarda da gelişmeye müsait bir şehir olduğunu söyledi.

Bu potansiyel ve dinamizm bir araya geldiğinde bölgesel kalkınma modeline dönüşmemesi için hiçbir sebep olmadığını vurgulayan Kıran, bölgesel kalkınma modelinin merkezinde ise Ünye-Akkuş-Niksar yolunun yattığına işaret etti.

Kıran, milletvekillerinin bu konu hakkında ciddi takipte bulunduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bölgemizin siyasi büyüklerinin, genel başkan vekilimiz başta olmak üzere çok önemli bir takibi söz konusu. Büyükşehir belediye başkanımızın, büyükşehir belediyemizin çok ciddi bir takibi söz konusu. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret odalarımız, esnaf sanatkarlar odalarımız, ziraat odalarımız her biri adeta bu yol için seferber olmuş durumda. Dolayısıyla bu iradenin elbette sonuca dönüşeceği muhakkak. Biz de bu sonucu hızlandırmak adına bölgemizde bölgenin bir evladı olarak bir nefer olarak çalışmaktan her zaman memnuniyet duyarız, onur duyarız."

Ünye-Akkuş-Niksar yolu konusunda bazı görüşmeler yaptıklarını da aktaran Kıran, "Sayın Ulaştırma Bakanımız da bu yolun önemine inanıyor ve bu yolun bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda imkanlar dahilinde elinden geleni de yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

- "Fındık bizim milli hazinemiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarına da değinen Kıran, üreticilerin adeta çifte bayram yaşadığını söyledi.

Fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Kıran, "Fındık bizim milli hazinemiz. Bu milli hazinemize sonuna kadar sahip çıkacağız ve ülkemize katma değerini artırma konusunda üreticiler, ihracatçılar olarak hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde çok önemli adımlar atıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ticaret Odası Başkanımızın bu konudaki gayretlerine ben şahidim. Bu masanın etrafındaki bütün sivil toplum kuruluşlarının ve bütün basın mensuplarının bu konudaki samimi takiplerine şahidim. İnşallah burada da çok önemli bir aşamaya gelindi. Bu aşamayı da geçtikten sonra Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nin de hayata geçirilmesi ile birlikte bu ekonomik kalkınma modeli adına yeni bir eşik aşılmış olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sahada ve masada güçlü diplomasisiyle hayata geçirdiği başarıların, yerelde gösterilen birlik ve dayanışmayla katlanarak güçleneceğini dile getiren Kıran, "Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle esasen Cumhurbaşkanımız, 86 yıllık bir özlemi de gidererek Ayasofya Müzesi’ni Ayasofya Camii'ne dönüştürmüş ve bütün İslam dünyasına da çok büyük bir müjde vermiştir bayram arifesinde. Cumhurbaşkanımızın bu adımı sonrası dünyanın pek çok özellikle Türk İslam dünyasından pek çok lider Cumhurbaşkanımızı arayıp bizzat tebrik etmiştir." ifadesini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin önünün açık, geleceğinin de parlak olduğuna işaret etti.

Programda, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Tokat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik de yer aldı.



