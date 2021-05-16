Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Çocukları katletmek ‘öz savunma’ mı oldu?

Ne zamandan beri çocukları katletmek ‘öz savunma’ oldu?” mesajını paylaştı. Kıran, Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, İsrail’in Filistin’e “acımasız” saldırılarının 6. günü olduğunu belirterek 6 günde 40’ı çocuk 139 Filistinlinin şehit edildiğini kaydetti. Buna rağmen uluslararası toplumun hâlâ sessiz kalmasına tepki gösteren Kıran, “Ancak uluslararası toplum sessizliğini koruyor. Bazıları “öz savunma” adı altında İsrail’e desteğini dahi duyurdu. Ne zamandan beri çocukları katletmek ‘öz savunma’ oldu?” ifadelerini kullandı.