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Aktüel Dışişleri: AB, Doğu Akdeniz'e ilişkin itidal çağrılarını Yunanistan ve GKRY'ye yapmalı
Aktüel

Dışişleri: AB, Doğu Akdeniz'e ilişkin itidal çağrılarını Yunanistan ve GKRY'ye yapmalı

"AB, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:29:44 -
Dışişleri: AB, Doğu Akdeniz'e ilişkin itidal çağrılarını Yunanistan ve GKRY'ye yapmalı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliğinin (AB), Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olması gerektiğini belirterek, Birliğin itidal çağrılarını, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yapması gerektiğini bildirdi.

Aksoy, AB Konseyinin dünkü video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Söz konusu açıklamanın, konseyin, "iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri" olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"AB, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının, diyalog ve iş birliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir."

Aksoy, sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye'nin, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.


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