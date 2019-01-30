Dişini bahane eden mahkum firar etti!
Afyonkarahisar'da dişinin ağrıdığını söyleyen bir mahkum götürüldüğü hastanede firar etti.30 Ocak 2019 Çarşamba 16:55
Afyonkarahisar'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum, firar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda dişinin ağrıdığını söyleyen mahkum Akın A. (26), infaz koruma memurlarınca Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.
Ekipler çalışma başlattı
Akın A, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti.
Polis ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
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