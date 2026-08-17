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Kadın - Aile Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma: Dişleri fırçalama tekniği: Korunması için 2 tür seçenek var
Kadın - Aile

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma: Dişleri fırçalama tekniği: Korunması için 2 tür seçenek var

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Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma: Dişleri fırçalama tekniği: Korunması için 2 tür seçenek var

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma mümkün, hem de doğal yollar ile. Düzenli diş fırçalama tekniği ağız ve diş sağlığını korumada tehditlere karşı dişçiye gitmeden dişleri güçlendiriyor, kapsamlı bir korunma sağlıyor. Dişlerin korunması için bu doğal yollar tam bir savunma niteliğinde.

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma mümkün, hem de doğal yollar ile.

Plak yada diğer tabirle diş tartar , diş yüzeyinde yemek kalıntılarının zamanla taşlaşması ile oluşur. Kalsiyum ve fosforun birikimidir. İki türü vardır;

Alt dişeti: Bu dişeti altında bulunur, yeşilimsi veya siyahımsı olur.

Supra dişeti: beyaz veya sarımtırak renkte olur, dişeti kenarında bulunur. Kolayca çıkartılır.

Aşırı asitli yiyecek içecek ile beslenmek diş palaklarının asıl nedenidir. Ağız hijyeni ve ağız sağlığını doğrudan etkiler.

Dişçiye gitmeden 5 dakikada plak çıkarma için gerekli malzemeler:

1- Taze meyve ve sebzeler ile beslenmek. Roka, ıspanak,pazı, marul ve elma.

Dikkat ettiyseniz ıspanak pazı yerken özellikle olur, ağzınız bi pelteleşir dişleriniz gıcırdar. O sırada aslında diş taşları ve tartarlardan arınıyor ağzınız ????

2-Beyaz kil

Vücudunuzun alkalin halini ve PH değerini düzeltir.

3-Deniz suyu

Yazın deniz suyunu ağızda çalkalamak hem ağız içi PH değerini düzenler hem de dişleri ve ağızı temizler.

4-STevia

Dişleriniz için yararlı doğal tatlandırıcı.

1. Fırçalama tekniği Konusunda Uzmanlaşmak.

Dişlerinizi günde istediğiniz kadar fırçalayabilirsiniz ama tekniğiniz doğru değilse bu sizin için tamamen vakit kaybıdır.

2. Karbonat

Bikarbonat, tartar temizlemede çok etkili bir yöntemdir. Bir tutam tuz ve bir çorba kaşığı bikorbonatı karıştırp dişlerinizi bu karışım ile fırçaladığınızda tartarların yoğun bir şekilde temizlendiğini göreceksiniz.


3. Elma Sirkesi

Yapmanız gereken tek şey diş fırçanızı elma sirkesine batırıp dişlerinizi fırçalamak ve su ile durulamak hepsi bu.

4. Ayçiçeği yağı karışımı

Gerekenler; 4 yemek kaşığı ayçiçeği tohumu, 4 yemek kaşığı ıhlamur çiçeği, 1 lt su

Hazırlanışı; Bütün malzemeleri bir kaba koyun. Bu kayı su dolu bir kaba yerleştirin ve kısık ateşte yarım saat pişirin. Bu karışım ile dişlerinizi her yemekten sonra çalkalayın.

Son olarak unutmayın ki her gece diş ipi kullanarak dişlerin arasını temizlemek Diş tartarlarını %80 oranında engelliyor.

Dişler için temel riskler neden kaynaklanır?


Diş sağlığını ve bakımını tehdit eden temel riskler; düzenli fırçalamama nedeniyle oluşan diş çürükleri, diş eti kanamasıyla başlayan periodontal hastalıklar, sigara ve alkolün yarattığı dokusal bozulmalar, sert gıda veya travmalarla gelen diş kırıkları ve yetersiz hijyene bağlı ağız kokusu sorunlarıdır.

Şiddetli ağrı, yüzde veya diş etinde şişlik, ateş, irin akıntısı ve yutmada zorluk gibi belirtiler ciddi diş enfeksiyonlarının (apse) habercisidir. Bu tür durumlar, enfeksiyonun çeneye, boyuna ve hatta tüm vücuda yayılarak hayati risk (sepsis) oluşturabileceği için acil diş hekimi müdahalesi gerektirir. Diş sağlığında vatandaşların karşı karşıya kaldığı en yaygın ve sinsi sorun diş eti çekilmesidir (periodontitis) önemli bir rol oynar. Bu durum, diş etlerinin zamanla dişi saran dokudan uzaklaşarak diş köklerini dışarıda bırakması ve açığa çıkarmasıyla oluşur. Diş hekimleri sigara/tütün ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurguluyorlar. Diş sağlığında önemine dikkat çeken diş hekimleri ihmal edilen sorunlar basit bir ağrıdan öteye geçerek kalp, böbrek ve çene kemiği gibi vücudun diğer bölgelerini tehdit eden ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Tedavi edilmeyen apseler ve ilerlemiş diş eti hastalıkları, tüm vücuda yayılan ağır sağlık riskleri barındırır. Dişlerin kapanış sırasında normalden farklı bir noktaya temas etmesi veya yanlış noktada buluşması, erken temas veya kapanış bozukluğu (maloklüzyon) olarak adlandırılır. 

Çelik gibi güçlü dişlere sahip olmak ve doğal diş sağlığını korumak için günde iki kez florürlü macunla fırçalamak, günde bir kez diş ipi kullanmak, şekerli gıdalardan kaçınmak ve düzenli olarak diş hekimine gitmek şarttır. Diş sağlığının korunmasında, doğru ve düzenli diş fırçalama önemli bir savunma niteliğindedir.

Sağlıklı ve temiz dişler için her gün dikkat etmeniz gereken 10 temel kural vardır.

Diş Sağlığını Korumanın 10 Altın Kuralı

Günde iki kez fırçalayın: Dişlerinizi sabah ve akşam olmak üzere en az iki dakika fırçalayın.

Doğru fırçalama yapın: Fırçanızı diş etinden dişe doğru yumuşak hareketlerle kaydırın.

Diş ipi kullanın: Fırçanın ulaşamadığı araları temizlemek için günde bir kez diş ipi kullanın.

Dil temizliğini unutmayın: Dilinizin üzerindeki bakterileri fırça veya dil temizleyicisi ile uzaklaştırın.

Florürlü macun seçin: Diş minesini güçlendiren florür içeren diş macunları tercih edin.

Fırçanızı yenileyin: Diş fırçanızı veya başlığını her 3 ayda bir değiştirin.

Şekerli gıdalardan kaçının: Diş çürüğüne yol açan şekerli ve yapışkan yiyecekleri azaltın.

Bol su tüketin: Su içmek ağız içindeki yemek artıklarını ve asidi temizler.

Sigara kullanmayın: Sigara ve tütün ürünleri diş eti hastalıklarına ve lekelere neden olur.

Düzenli kontrole gidin: Her 6 ayda bir diş hekimine muayene olun.

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