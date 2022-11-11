Dişçi korkusuna karşı sedasyonlu tedavi

Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, klinikte tedaviye uyum gösteremeyen veya dişçi korkusu olan çocuklarda sedasyon ve genel anestezi gibi uygulamaların fayda sağladığını söyledi. Yılmaz, “Öncelikle unutulmaması gereken bu uygulamalar lüks olmayıp, başka hiçbir şekilde diş tedavisini yaptıramayan bireylerde zorunlu olarak uygulanan, bu nedenle de aslında kurtuluş noktası olan yöntemlerdir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Pedodonti Uzmanı, Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocuklarda diş tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.



Tedavi edilmezse dişler ciddi zarar görebilir

Genellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ikna yoluyla diş tedavisi yapılması mümkün olmazken bazı çocuklarda ise yaştan bağımsız olarak hekimin her tür profesyonel yaklaşıma rağmen diş hekimi korkusunun önüne geçilemediğinin altını çizen Uzm. Dr. Zeynep Başak Yılmaz, “Bu durumlarda çocuğun diş çürüklerine zorla müdahale etmek, çocukta diş hekimi korkusunun aşılamayacak boyutlara ulaşmasına neden olur. Bunun dışında tedavilerin yapılmaması da çürüklerin ilerlemesine ve çocuğun ağız ve diş sağlığının ciddi zarar görmesine neden olur. Bu nedenle 2-3 deneme seansı sırasında korkusunu yenmesinde yardımcı olamadığımız ya da yaşı küçük olduğundan tedavisini yapamadığımız çocuklarda, sedasyon ve genel anestezi yöntemlerini tercih etmekteyiz” diye konuştu.



Zihinsel engellilerde de tercih ediliyor

Sedasyon ve genel anestezi yönteminin sıklıkla tercih edildiği bir başka hasta grubunun ise zihinsel engelli bireyler olduğunu dile getiren Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Bu kişilerin genel olarak ağız bakımının iyi yapılamaması sıklıkla çürük ve diş eti rahatsızlıkları görülmesine neden olur. Problemlerin tedavi edilmek yerine göz ardı edilmesiyle bu bireylerin diş kayıpları artmakta ve yaşam kaliteleri, dişlerde ağrı, enfeksiyon ve beslenme problemlerine bağlı çok ciddi şekilde düşmektedir. Tüm bu saydığımız hasta gruplarının yanı sıra, diş hekimi korkusunu yenemeyen ya da yüksek tansiyon gibi ciddi sistemik rahatsızlıkları nedeniyle diş tedavilerini normal koşullarda yaptıramayan yetişkin hastalarda da bu yöntemler tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.



Sedasyon yöntemi tercih edilebilir

Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz diş tedavilerinde hangi yöntemin seçileceği hastanın sağlık durumuna, diş problemlerinin şiddetine ve hekimin tercihine göre değiştiğini söyledi. Uzm. Dt. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Genel hatlarıyla yarım saat gibi kısa süreli ve basit işlemlerde sedasyon yöntemi tercih edilirken daha uzun süreli ve komplike işlemlerde genel anestezi tercih edilmektedir. Sedasyon işleminde verilen ilacın dozunun çok artması istenilmediğinden sürenin kısa olmasına dikkat edilir. Aynı şekilde hastanın derlenme yani ayılma süresi de sedasyon işleminde genel anesteziye göre daha hızlı olur. Ancak uzun süreli işlemlerde, oluşabilecek komplikasyonlar açısından genel anesteziyi tercih etmek daha güvenli olacaktır.”



Lüks değil ihtiyaç

Öncelikle unutulmaması gerekenin bu yöntemlerin lüks olmayıp, başka hiçbir şekilde diş tedavisini yaptıramayan bireylerde zorunlu olarak uygulanan, bu nedenle de aslında kurtuluş anlamına gelen yöntemler olduğunu ifade eden Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Hastanın ağzındaki bütün problemlerin tek seansta tedavi edilmesi en önemli avantajdır. Çoğunlukla tedavi yapılmasını reddeden hasta gruplarında zorla yapılan diş çekimi işlemi yerine bu yöntemler kullanılarak yapılan tedavilerle, hastaların ağız sağlığının korunması hastayı zorlamadan sağlanır. Hekimin yaptığı işin kalitesi de daha rahat çalışabildiği için yüksek olur. Ayrıca hastanın hiçbir ağrı duymaması ve işlemi hatırlamaması diş hekimi korkusu oluşumunun önüne geçilmesini sağlar” açıklamasında bulundu.



Uzman hekimler tarafından onaylanmalı

Genel anestezi ve sedasyon altında diş tedavisinde diş hekimleri ile anestezi uzmanlarının ekip olarak çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Özellikle bu tedavi yöntemini yapacak ekibin, konusunda uzman ve deneyimli olması çok önemlidir. Çocuklarda ve zihinsel engelli bireylerde bu yöntemlerle diş tedavisi uygulama konusunda pedodontistler (çocuk ağız ve diş sağlığı uzmanları) özel eğitim almıştırlar. Ayrıca işlemin yapılacağı ortamda gerekli tüm ekipmanın hazır olması önemlidir. Özellikle genel anestezi öncesi hastanın genel sağlık durumunun iyi değerlendirilmesi ve gerekli kan tahlillerinin yapılması şarttır” diye konuştu.

Sağlık alanında yapılan her türlü müdahalenin az ya da çok risk taşıdığını belirten Uzm. Dt. Yılmaz, “Önemli olan hangi yöntemin hangi risklere sahip olduğunun iyi bilinmesi ve kişiye uygun yöntemin seçilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır. Ayrıca bu işlemlerin, konusunda uzman ve deneyimli bir ekip tarafından tam teşekküllü bir ortamda yapılması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.