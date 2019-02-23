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Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarılarda bulunduğu kar yağışı, İstanbul'da etkili olmaya başladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:23
Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

Sıcaklıklar Marmara'da 5-10 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:23
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Erzurum
  8. Marmara
  9. Bursa
  10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  11. Ankara
  12. İzmir
  13. Adana
  14. Çeşme
  15. Batı Karadeniz
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. Çatalca

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