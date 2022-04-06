Diş ve diş eti kusurlarında en çok tercih edilen yöntem!

Güvenle gülümseyebilmek herkesin hakkı. Son dönemlerde gelişen teknoloji sayesinde eski yöntemlere alternatif olan gülüş tasarımı bireylerin diş ve diş eti kusurlarında son derece yarar sağlıyor.

Gülüş tasarımı nasıl yapılır?

Çarpık, yıpranmış, aralıklı, rengi bozulmuş veya aşınmış dişleri olan herkesin bu tedaviyi tercih edebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Arten Dyrmishi “Gülüş tasarımında ilk olarak hastanın estetik beklentilerini doğru olarak anlamak ve ihtiyaçları doğru belirlemek çok önemlidir. Hasta ağzından alınan ölçüler aracılığıyla hazırlanan modeller üzerinde problemler belirlenir ve planlamalar yapılır. Daha sonra hastaların ağız içi ve yüz fotoğraflarıyla bilgisayar ortamında özel programlar kullanılarak ölçümlemeler yapılır ve yüz şekline uyum hesaplanır” dedi.

Güzel bir gülüş için öncelikle yüz biçimine ve dudak yapısına uyumlu dişlere sahip olmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Dyrmishi “Gülüş tasarımı, size kişisel özellikleriniz ve isteklerinizle doğallık ve fonksiyonu birleştirerek yüzünüze en uygun ideal gülümsemeyi oluşturmak için vardır” dedi.

Gülüş tasarımı kimlere uygulanır?

Gülüş tasarımı için belirli bir yaş kriteri olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Dyrmishi “Daha güzel ve hoş bir gülümsemeye kavuşmak isteyen her kişi, gülüş tasarımı için adaydır. Daha belirgin yüz ve diş özelliklerine sahip oldukları için yetişkinler bu özel tedavi için tercih edilen adaylardır. Tel taktırmak uzun süren bir tedavi olduğundan dolayı, kısa süreli olması avantajlı olacağından lamine ve zirkonyum kaplamayı uygun hastalara tavsiye edebiliyoruz” dedi. Hamilelik sürecinde diş tedavisi yaptırmak isteyenler için sorun olmayacağını belirten Uzm. Dr. Dyrmishi “Kadın doğum doktorlarından onay alan her gebe de bu işlemi yaptırabilir. Burada önemli olan şey, gebenin doktorunun işleme izin vermesidir” dedi.