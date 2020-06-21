Dış uçuşlara vaka ayarı

3 Husus dikkate alınıyor

Hatların açılması için üç husus dikkate alınıyor. Bunlar; uçuş yapılacak ülkenin Türkiye’ye yönelik yasağı kaldırması, Türkiye’nin o ülkeye yasağı kaldırması ve söz konusu ülkenin pandemi sürecini nasıl yönettiği şeklinde sıralanıyor. Şayet bir destinasyonda salgın vaka ve ölüm yönüyle kötüye giderse hat yeniden kapanabiliyor. THY’nin üst yönetimi, “Günlük vaka sayısı iyileşen hasta sayısını geçerse, o ülke ya da şehrin ortalaması dünya ortalamasının çok üzerine çıkarsa o hattı yeniden kapayabiliriz” görüşünde birleşiyor.

ABD’ye seferler başladı

Türk Hava Yolları (THY) ABD’nin Washington ile Chicago şehirlerine tarifeli seferlerini yeniden başlattı. Seferler öncesi havalimanına gelen yolcular, Corona virüsü tedbirlerine uygun olarak termal kameralardan geçerek terminale alındılar. Sosyal mesafeye uyarak işlemlerini yaptırdılar. THY, ABD’ye ilk aşamada haftada 3 sefer yapacak.