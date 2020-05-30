  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dış ticarete Covid-19 darbesi

Türkiye’nin ihracatı, coronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini sürdürdüğü nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak, 8 milyar 990 milyon dolar, ithalatı yüzde 25 azalışla 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:09:00 -
Dış ticarete Covid-19 darbesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak, 8 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 25 azalarak, 13 milyar 553 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı nisanda yüzde 67 artarak, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2019’da yüzde 84.9 iken, yüzde 66.3’e düştü.

İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak, 51 milyar 662 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 1’lik artışla 69 milyar 205 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 102.3 artarak, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak-nisan 2019’da yüzde 87.4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74.7’ye geriledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı