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Dış ticaret istatistikleri (2)

AB'ye yapılan ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 6 milyar 946 milyon 370 bin dolara yükseldi- Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

29 Mart 2019 Cuma 10:44
Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak, 6 milyar 946 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 51,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,1 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-şubat döneminde ise yüzde 52,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 51,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı ve 6 milyar 946 milyon 370 bin dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 225 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya, 741 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 577 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 371 milyon dolarla Çin, 1 milyar 347 milyon dolarla Almanya ve 842 milyon dolarla ABD takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 122 milyon 652 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 317 milyon 75 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 442 milyon 885 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 601 milyon 966 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-şubat döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 4 milyar 87 milyon 307 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 2 milyar 535 milyon 965 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 7 milyar 293 milyon 699 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 3 milyar 211 milyon 408 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:44
  1. Dış ticaret istatistikleri
  2. TÜİK

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