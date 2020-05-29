Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin nisan ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 92,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,8 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, nisanda ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.



- Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada



Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 862 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.



Almanya'yı sırasıyla 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ine karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sıraya yerleşti. Nisanda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8'ini oluşturdu.



Ocak-nisan döneminde ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü kapsadı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 31,9, ithalat yüzde 27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,1 geriledi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı nisanda yüzde 4,6, ocak-nisan döneminde ise 3,5 olarak kayıtlara geçti.



Nisanda imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7, ocak-nisan döneminde ise yüzde 78,5 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4, ocak-nisan döneminde yüzde 14 oldu.

- Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat ise yüzde 28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisanda dış ticaret açığı yüzde 33,4 artarak 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 82,8 iken, bu dönemde yüzde 67,8'e geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat da yüzde 0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 74,6 artarak 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'un ocak-nisan döneminde yüzde 85,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74'e geriledi.



(Bitti)

