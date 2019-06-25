Dış ticaret firmaları donanımlı bir gümrüklü saha istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 36 No’lu Yurtdışı Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Baran, Mersin’e donanımlı bir gümrüklü saha inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Donanımlı yeni bir gümrük sahasının kurulması hem Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün iş yükünü azaltacak hem de mevcut hizmet binasında fiziki alan anlamında yaşanan eksikliklerin önüne geçilmesini sağlayacaktır" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baran, gümrüklü sahalarda yaşanan sorunları dile getirerek, yeni bir gümrük sahası inşa edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Baran, "Donanımlı yeni bir gümrük sahasının kurulması hem Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün iş yükünü azaltacak hem de mevcut hizmet binasında fiziki alan anlamında yaşanan eksikliklerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Herkes için büyük verim ve refah yakalanacaktır" diye konuştu.

Yurtdışı ticarette kara kapılarından çıkış yapacak olan ihracat işlemlerinde de sıkıntılar yaşandığını iddia eden Baran, ihraç yüklerinde gümrükleme işlemelerinin Mersin Tarsus yolu üzerinde gümrüklü saha hizmeti veren bir tır parkında gerçekleştirildiğini söyledi. Bu parkın konum olarak Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne uzak bir noktada olduğunu dile getiren Baran, “Yaklaşık 30 kilometre uzakta yer alması nedeniyle tır parkının sahip olduğu fiziki alan, donanım ve teknolojik alt yapı, özellikle yaş meyve sebze ihracatının başladığı ihracat sezonu olarak adlandırılan dönemde ihtiyaca cevap veremiyor" ifadelerini kullandı.

Gümrükten uzak alanlarda işlem yapılması nedeniyle yaşanan sıkıntıların bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Baran, ihracat eşyalarının kırmızı hattan işlem görmesinin ya da tam tespitinin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, eşyayı indirecek ve yükleyecek insan gücünün olmamasının da sorun yaşattığını ifade etti. Forklift gibi teknik altyapının güçlü olmaması nedeniyle iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülemediğine de değinen Baran, bu durumun gümrük gözetimi açısından da olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Bu sorunların günümüzde yaşandığını ve gelecekteki ticaret artışları da göz önünde bulundurulduğunda sorunun daha da büyüyeceğinin düşünülmesi gerektiğini ifade eden Baran, "Mersin’den gerek halihazırda gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde yukarıda belirtilen problemlerin önüne geçmek, gerekse artan ihracat hacmi sebebiyle ileride yaşanılması muhtemel daha büyük problemlerle karşılaşmamak amacıyla fiziki alan itibariyle yeterli sayıda aracın giriş-çıkış ve manevra yapabileceği, şoförlerin konaklayabileceği,ayrıca yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilebileceği daha büyük alana sahip bir alanda,yeni bir gümrüklü sahanın kurulması ötelenemeyecek bir gereklilik haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Yeni gümrük binasının tüm ihtiyaçları karşılayacak kapsamda planlanması gerektiğini dile getiren Baran, "Bahsi geçen sahada uluslararası standartlara sahip 1-2 adet tır kantarının, yükleme ve boşaltma işlemlerinde yer alacak teçhizat ve insan kaynağı olmalı. Araç ve gereçlerin tam zamanlı bulundurulması gerekli. Ayrıca görev yapacak gümrük personellerinin kullanımına tahsis edilmek üzere bilgisayar, yazıcı, fiber alt yapı, kamera sistemi gibi son teknolojiyle donatılmış olması önemli. Şoförler ile doğrudan ve dolaylı temsilcilerin kullanacağı tuvalet, duş, lokanta, kafeterya gibi fiziki alanların bulunması, yaşam alanlarının olması gerekmektedir. Yapılacak işlemlerin uluslararası ticarete konu olması sebebiyle tam zamanlı güvenlik personelinin görev yapması ve alanın son teknoloji kamera sistemiyle donatılması gümrük işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bahsi geçen gümrüklü sahanın kurulacağı yerin büyük bir fiziki alana sahip olması ve şehirlerarası yollara, antrepolara, soğuk hava depolarına yakın bir konumda yer alması gerekmektedir. Bu şekilde hem yakıt, mesai ücreti gibi maddi anlamda hem de zamanın ekonomik kullanımı anlamında tasarruf sağlanacaktır" dedi.

Mevcut durumda Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Laboratuvar Gümrük Müdürlüğü’nün aynı hizmet binasında yer aldığını hatırlatan Baran, “Binanın inşa edildiği dönemden bu yana globalleşen dünyanın bir gereği olarak Mersin dış ticarette de olağanüstü büyüme ve gelişme yaşadı. Mevcut binada mükelleflerin araçlarını park edebilecekleri bir alan dahi bulunmuyor. Yanı sıra işlemler gerçekleştirilirken beklenilebilecek bir bekleme alanı da mevcut değil. Uzun vadede mevcut hizmet binasının hali hazırda gerçekleşen işlemlerin yürütülmesinde de yetersiz kalacağı aşikardır" ifadelerini kullandı.