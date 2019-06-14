Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2019 Nisan döneminde yüzde 7,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi 2019 Nisan dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2,8 azaldı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 3,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,6 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9, yakıtlarda yüzde 165,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 12,6 azaldı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 9,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 azalarak, 2019 Nisan ayında 161,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 artarak, 2019 Nisan ayında 161,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında 120,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2019 Nisan ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Nisan ayında 142,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14,5 azalarak, 2019 Nisan ayında 121,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2019 yılı Nisan ayında 100,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Nisan ayında 105,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2019 yılı Nisan ayında 100,4 oldu.