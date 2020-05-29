Dış ticaret açığı Nisan’da 4.56 milyar dolar oldu

Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı. Nisanda dış ticaret açığı yüzde 67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 13,7 azaldı, ithalat yüzde 1,0 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat yüzde 1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 67,0 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 84,9 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 66,3’e geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 102,3 arttı

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,7’ye geriledi.

Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,7 oldu. 2020 ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Nisan ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 73,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 nisan ayında ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 ocak-nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,0, sermaye mallarının payı yüzde 13,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8’ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3’ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 31,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 31,9, ithalat yüzde 27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,1 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,6’dır. Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5’tir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4’tür. Ocak-nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5’tir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,0’dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı nisan ayında 8 milyar 439 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat yüzde 28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 33,4 artarak 3 milyar dolardan, 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 82,8 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 67,8’e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 ocak-nisan döneminde 48 milyar 783 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat yüzde 0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 74,6 artarak 9 milyar 814 milyon dolardan, 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,0’a geriledi.