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Sağlık Diş tedavileri artık aynı günde yapılabiliyor!
Sağlık

Diş tedavileri artık aynı günde yapılabiliyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-25 11:48:00 -
Diş tedavileri artık aynı günde yapılabiliyor!

İnsanlar yoğun tempolu hayatlarında diş tedavilerini zaman kaybı olarak görüyor. Uzmanlar, genel anestezi ile hızlı ve kaliteli tedavi seçenekleri sayesinde, sağlıklı gülüşlerin erişilebilir hale geldiğini söylüyor.

Diş tedavisinde birden fazla işlemi aynı anda yapabilmenin mümkün olduğunu kaydeden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Hastalar, anestezi doktorunun nezaretinde uyutularak, aynı anda bütün diş çekimleri, kanal tedavileri, dolgular, implantlar yapılabiliyor. Ölçüleri alınıp, geçici protezleri yapılıp hemen hastaya uygulanabiliyor.” dedi.

Kaliteden taviz verilmeden daha hızlı diş tedavisi isteniyor

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, genel anestezi ile yapılan diş tedavileri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, günümüzde hayatın hızlı aktığını ve insanların birçok şeye ayırabilecek vakitlerinin olmadığını dile getirerek, bireylerin daha hızlı, çabuk ve bu tedaviler yapılırken de hiçbir şekilde sağlıktan ve kaliteden taviz verilmemesi istediklerini söyledi.

Genel anestezi altında aynı anda bütün işlemler yapılabiliyor

Bunun yönteminin de birden fazla işlemi aynı anda yapabilmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Hastalar, anestezi doktorunun nezaretinde uyutularak, aynı anda bütün diş çekimleri, kanal tedavileri, dolgular, implantlar yapılabiliyor. Ölçüleri alınıp, geçici protezleri yapılıp hemen hastaya uygulanabiliyor.” dedi.

Yurtdışından gelen hastaların tüm işlemleri aynı seansta tamamlanabiliyor

Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, gerek yurtdışından gelen hastalar gerekse İstanbul içinde olup da vakit ayıramayan hastalar ile çocuk hastalarda genel anestezi ile hızlı bir tedavinin yapılabildiğini kaydederek, böylece hastaların zamandan kazanacağını dile getirdi. Diş hekiminden çok korkan yetişkin hastalara da genellikle sedasyonun uygulandığını Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Sedasyon anestezinin daha hafif hali. Mümkün olan hastalarda sedasyon yöntemi deneniyor. Sedasyonda entübasyon yapılmasına gerek kalmadan basit ve kısa süreli işlemler kolaylıkla yapılabiliyor.” şeklinde konuştu.
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