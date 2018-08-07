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Diş taşı nedir? Nasıl temizlenir?

Gıda atıkları ağız içi iyi temizlenmediğin de ağızda zararlı toksinlere neden olur. Bu zararlı toksinler tükürükteki maddelerle birleşerek asit etkisi yapar. Bu asit etkisi diş yüzeyinde kalın kahve rengi bir tabakaya neden olur.

07 Ağustos 2018 Salı 15:41
Diş taşı nedir? Nasıl temizlenir?

LİMONLA TEDAVİ:

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 2 yemek kaşığı ay çekirdeği

- 1 yemek kaşığı karbonat

- Yarım kaşık zeytinyağı

- Yarım litre su

HAZIRLANIŞI

Öncelikle tüm bu malzemeleri 20 dakika kaynatın. Daha sonra bu karışımı macun haline getirmek için mikserden geçiriniz. Karışım soğuduktan sonra dış fırçasının üzerine bir miktar alıp dişlerinizi 60 saniye boyunca fırçalayınız. Bu uygulamayı günde iki defa yapmanızda fayda var.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:41
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