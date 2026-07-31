Diş tartarı nasıl temizlenir? Kanıtlanmış 10 yöntem:  temizliği 15-20 dakika sürecek... Tartara son verin

Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirir. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı zaman içinde oluşur. Peki diş tartarı nasıl temizlenir?

Tartar, tehlikeli ve çeşitli ağız hastalıklarına neden olabilir. Sağlıklı beslenmenin ve vücuda giren yiyeceklerin ağızdan geçtiğini bu anlamda ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, tartarı temizlemenin de kaçınılmaz olduğu ortadadır.

DİŞ TARTARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

LİMON VE NANE YAĞI

Limon suyu asidik içeriğinden dolayı, plak ve tartarın çözülmesine yardım eder. Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

BİBERİYE VE NANE İLE DİŞ TARTARI TEDAVİSİ

Biberiye, ağızdaki bakterileri yok eder. Diş plağının birikmesini, diş çürümesini ve ağızdaki kötü kokuyu yok eder. Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

ÇİLEK VE DOMATES YÖNTEMİ

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE DİŞ TARTARI NASIL TEMİZLENİR?

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

ALOE VERA JEL VE GLİSERİN KULLANIN

Hem aloe vera hem de karbonat antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Yararlı antioksidanlar içerir. Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki kez açın. Gliserin dişlerin yeniden mineralizasyon işlemini engelleyebileceğinden bu yöntemi uzun süre kullanmayın.

PORTAKAL KABUĞU KULLANIN

Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecektir. Veya birkaç portakalı kabuğunu soyup blenderdan geçirin ve macun yapın. Bu macunu 1-2 dakika dişlerde bekletip duruluyan. Bu yöntem sararmış dişleti beyazlatmak için de kullanılabilir.

DİŞ TARTARI HEDEFLİ DİŞ MACUNU KULLANIN

Tartarı durdurmak ve ağzınızı herhangi bir enfeksiyona karşı temizlemek için üretilen diş macunu kullanın ve içinde bulunan kimyasallar tartarları kırar ve bir daha ortaya çıkmasını önler.

DAHA FAZLA MEYVE VE SEBZE YİYİN

Yemek yedikten bir saat sonra elma, kavun, havuç gibi yiyecekleri tüketin. Böylece ağzınızı temizleyebilir, dişlerini beyazlatabilir ve güçlendirebilirsiniz.

OTOMATİK DİŞ FIRÇASI

Dişlerinizi daha iyi temizleyebilmek için normal diş fırçası yerine otomatik pilli fırça kullanın.

LİMON İLE DİŞ TEMİZLEME

Normal fırçalama sonrası diş fırçasını biraz limon suyuna batırın. Fırçayı yumuşak hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

DİKKAT! Günlük hayatta en sık karşılaştığımız sorunlardan birisi de diş taşıdır. Eğer düzenli olarak dişçiye gidiyor ve verilen adımları takip ediyorsanız, profesyonel diş temizliği konusunda deneyimli olabilirsiniz. Diş taşı temizleme işlemi, dişhekimliğinin oto yıkama servisi gibidir. Bu pürüzlü kenarları düzeltmek, oral iç kısmı ladinlemek ve ağzınızı pırıl pırıl ve sağlıklı hissetmek için tasarlanmıştır. Bunu yapmanın en hızlı ve en kolay yollarından biri plak ve tartarı çıkarmaktır.

Doğru ve güvenli diş beyazlatma, diş minesine zarar vermeden profesyonel jellerle veya hekim kontrolünde yapılan işlemlerdir. Kişiye özel plaklarla ev tipi güvenli yöntemler tercih edilmelidir.

Diş yüzeyine yüksek konsantrasyona sahip hidrojen peroksit veya karbamit peroksit jelleri sürülür. Diş beyazlatma (bleaching) işlemi sonrasında, peroksit bazlı jellerin mine gözeneklerinden dentin tabakasına sızmasıyla ilk 24-48 saat içinde akut (ani ve keskin) diş hassasiyeti veya sızlama görülebilir. Bu geçici durum, dişin iç sinir yapısının kimyasal uyarıya verdiği normal bir doku reaksiyonudur.

Dişi en hızlı ve kesin şekilde beyazlatan yöntem, diş hekimi tarafından klinik ortamında uygulanan ofis tipi (lazer veya ışık destekli) profesyonel diş beyazlatma işlemidir. Bu yöntem yalnızca 45 dakika ile 1 saat süren tek bir seans sonunda diş renginde 2-3 ton açılma sağlar. Diş taşı (tartar) temizliği, yoğunluğa bağlı olarak genellikle 15-30 dakika sürer. Diş hekiminin kliniğinde ultrasonik cihazlarla yapılan bu işlem, diş yüzeyine zarar veren plak ve tartarları güvenle yok eder. Diş tartarı, sertleştiği için evde fırçayla veya diş ipiyle temizlenemez. Tartardan tamamen kurtulmanın tek ve kesin yolu, bir diş hekimi tarafından klinik ortamında özel aletlerle yapılan diş taşı temizliği (detartraj) işlemidir. Uzmanlar tarafından diş beyazlatmanın hekim kontrolünde güvenli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor.

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