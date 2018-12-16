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Diş sağlığına önem verin

Hayata daha çocukluktan 2-0 yenik başlıyoruz...

16 Aralık 2018 Pazar 13:15
Diş sağlığına önem verin


Sağlık Bakanlığı verilerine göre 0-12 yaş aralığında en fazla görülen hastalık “diş çürüğü”. Her 100 çocuktan 84'ünde en az bir çürük diş var. Bu çocuklar hayata 2-0 yenik başlıyor. Hekimler “Bu durumda 20'li yaşlarda en az 2-3 diş kayıp hale geliyor” demekte.

Türkiye'de 35-40 yaşından itibaren diş çekilmesinin başlıca sebebi ise diş eti problemi..

Diş eti hastalığı ile diş çürüğü, kalp ve üst solunum yolu hastalıklarını beraberinde getiriyor. Çocuğunu üst solunum yolu enfeksiyonu yüzünden sık sık doktora götürmek zorunda kalan anne-babalar, çocuklarının ağzında diş çürüğü olup olmadığına bakmalı.

Ankara'da 30 bine yakın ilköğretim birinci kademe öğrencisinin tarandığı çalışmada, çocukların hemen tümünde bir çürük ve bir de kayıp diş olduğu görüldü. Taramadan geçirilen 10 bin çocukta toplam 16 bin çürük, 3300 kayıp, 8 bin 500 de dolgu tespit edildi.

Diş fırçası kullanımına çocuğun arka dişleri çıktıktan sonra, yani ortalama 2.5-3 yaşında başlanması gerekir. Leblebi büyüklüğünde diş macunu fırçalama için yeterli..

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:20
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