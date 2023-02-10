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Ekonomi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Dr. Öğretim Üyesi alınacak
Ekonomi

Diş Hekimliği Fakültesi’ne Dr. Öğretim Üyesi alınacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi birimine öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:02:00 -
Diş Hekimliği Fakültesi’ne Dr. Öğretim Üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 10.2.2023 tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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