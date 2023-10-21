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Gündem “Dış güç” diye bir şey yok muydu?
Gündem

“Dış güç” diye bir şey yok muydu?

Yeniakit Publisher
2023-10-21 11:22:00 - 2023-10-21 11:24:19
"Dış güç" diye bir şey yok muydu?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Dış güç” diye bir şey yok muydu?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail ile Filistin arasındaki son gelişmeler sonrası muhalif kesimin "dış güçlerin" ne demek olduğunu anlamasına vesile olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İsrail’in Gazze’ye saldırısı, bizim yıllardır tekrarladığımız ama bir türlü muhaliflere kabul ettiremediğimiz bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış oldu.

Söylüyorduk, ama kahkahalarla karşılanıyorduk..

Bizim ağzımızdan daha cümlenin tamamı çıkmadan, “Hangi kafayı yaşıyorsunuz” cevabını alıyorduk..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail’in Gazze’ye saldırısındaki acımasızlık..

Çocuk, kadın demeden sergilediği vahşet..

Avrupa’nın ve Amerika’nın, hatta tüm dünyanın katliamı seyretmesi, Sözcü’den Birgün’e kadar hemen herkesi aynı gerçeği kabul etmeye yöneltti..

Nedir o gerçek?

“Dış güçler” gerçeği..

“Dış güçler, Türk ekonomisini boğmaya çalışıyor.. Türkiye’ye operasyon çekiliyor.. Dövizdeki zıplamanın, verilerle karşılaştırmamızda, hiçbir mantıklı izahı yok..” dediğimizde.

Bizleri “ekonomi cahilliği” ile “hayal görmek”le suçlayanlar, “Amerika’nın işi gücü yok, Türkiye’nin ekonomisini batırmak için mi vakit harcıyor diyenler..

Şimdi “Dış güçler”in nasıl bir menfaat savaşı verdiklerini, bu uğurda gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini, yaşayarak öğrenmiş oldular..

İsrail’in Gazze’de sergilediği soykırımı, bugün artık bir tek kişi inkar edebiliyor mu?

Bu bir vahşet değil mi?

Dünyanın gözü önünde, çocukların, kadınların vahşice katledildiği gerçeği yalan mı?

Amerika’nın, Türk ekonomisini çökertmek istediğini söylediğimizde, bizi hayal görmekle suçlayanlar, şimdi Gazzelilerin öldürülmesini de, “hayal görmek”le mi izah edecekler?

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Boşuna çene yormaya gerek yok adam diyorki ben istediğimi öldürür istediğimi sömürür,istediğimi çökertirim diyor daha ne desin yani bu zalim öyle laftan falan anlamaz o ancak bir şeyden anlar o da GÜÇ ne zamanki Türkiye,Mısır,Arabistan,Pakistan bir araya gelir ve bir islam bariş gücü kurar işte o zaman bakın bakalım hiç bir şey eskisi gibi oluyormu ,İslam alemi kıçının altındaki rahat koltuklar gitmesin diye kardeşlerinin ölümünü izlemeye devam ederse bir gün ya dinlerinden vaz geçip rezil gibi ama şaşa alı bir şekilde yaşamaya devam edecek ya da Allahın ipine sarılıp bütün mumiler kardeştir ayeti gereğince onurlu ve özgür bir şekilde yaşamaya devam edecek vesselam.
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