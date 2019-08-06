Dış gebelik nedir? Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Dış gebelik; döllenen yumurtanın rahim dışında bir yere bağlanmasıyla oluşur. Normal hamilelik gibi dış gebelikte de regl gecikmesi, mide bulantısı, kusma ve memelerde hassasiyet yaşanabilir. Hamilelik testi de dış gebelikte pozitif çıkar. Ancak dış gebelikte yapılan kan tahlillerinde değerler günden güne farklılık gösterir. Dış gebelik tespit edildiğinde acilen müdahale gerekebilir.

Dış gebeliğin sebebi nedir?

Bilim insanları dış gebeliğin net bir sebebinin olmadığını belirtiyor. Buna rağmen hormonel faktörlerin, kadınların önceden yaşadığı ameliyatların ve genetik anormalliklerin dış gebeliğe yol açabileceği ifade ediliyor.

Kimler dış gebelik riski taşır?

35-44 yaş arası kadınlar

Önceki pelvik ya da abdominal cerrahi

Daha önce dış gebelik yaşayanlar

Pelvik İnflamatuvar hastalık

Sigara kullananlar

Kürtaj geçmişi olanlar

Genç yaşta yaşanan ağrılı kronik endometriozis hastalığı

Fallop tüplerinde yumurtanın hareket etmesini zorlaştıran yapısal anormallikleri olan kadınların

Doğurganlık ilaçları kullanan kadınlarda

Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Gebeliğin ilk belirtilerini dış gebelik yaşayan hanımlar da hissedebilir. Bunlar mide bulantısı, kusma, regl gecikmesi ve göğüste hassasiyet olarak kendini gösterebilir. Bütün bunların yanı sıra dış gebebilk belirtileri şiddetliyse acil müdahale gerektirebilir. İşte, dış gebeliğin diğer belirtileri:

Karın, pelvis, omuz ve boyunda şiddetli ağrı dalgalanmaları

Baş dönmesi

Bayılma

Karında meydana gelen tek taraflı ağrı

Hafif ya da şiddetli vajinal kanama

Dış gebelik nasıl teşhis edilir?

Gebelik berilirtileri her kadında birbirinden farklıdır. Kimi ilk zamanlar aşırı yorgunluk hisseder kimi ise daha enerjiktir. Bu nedenle yukarıda saydığımız belirtiler gözünüzü korkutmasın. En doğru teşhisi elbette hekiminiz yapacaktır. Kan tahlilinin ardından uzmanınız 7. hafta itibariyle bebeği ultrasonda görmeye çalışacaktır. Bu süreçte ağrılarınız saydığımız gibi şiddetliyse uzmanınıza vakit kaybetmeden belirtmeniz gerekiyor. Doktorunuz ultrasonla uygulayacağı yöntemin yanı sına kandaki hCG oranında yaşanan değişiklikle de dış gebeliği teşhis edebilir.

Dış gebelik sonrası ne zaman yeniden hamile kalınabilir?

Dış gebelik hem fiziksel hem de psikolojik olarak kadınları yoran bir süreçtir. Dış gebeliğin öğrenilmesiyle başlayan tedavi kadınları kimi zaman endişelendirebilir. Ancak bu tedavinin ardından yeniden anne olma ihtimaliniz bulunuyor. Dış gebelik nedeniyle metotreksat tedavi uygulandıysa yeniden hamile kalmak için en az 3 ay ara vermeniz gerekebilir. Dış gebelik kapalı ameliyat yöntemiyle sonlandırıldıysa operasyonun üzerinden en az iki regl dönemi geçmesi gerekir. Açık yöntemle ameliyat gerçekleştiyse yeni bir gebelik için 4 ila 6 ay beklenmesi uygun olacaktır.