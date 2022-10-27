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Sağlık Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...
Sağlık

Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...

Vücut temizliği kadar ağız sağlığımız da çok önemli. Uzmanlar dişlerimizi günde 3 kez fırçalamamız gerektiğini her fırsatta söylüyor. Peki siz de fırçanıza diş macunu sürdükten sonra ıslatanlardan mısınız? Sakın bu hatayı yapmayın, bu haberi okuduktan sonra fikriniz değişecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:16:00 -
Diş fırçasını sakın ıslatmayın çünkü...

Vücut temizliği kadar ağız sağlığımız da çok önemli. Uzmanlar dişlerimizi günde 3 kez fırçalamamız gerektiğini her fırsatta söylüyor. Peki siz de fırçanıza diş macunu sürdükten sonra ıslatanlardan mısınız? Sakın bu hatayı yapmayın, bu haberi okuduktan sonra fikriniz değişecek.

Ağız ve diş sağlığı şüphesiz çok önemli. Erken yaşlarda diş çürüğü problemleri yaşamamak için uzmanlar ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Günde en az 2 kez diş fırçalamak bunların başında. Peki diş fırçalarken en çok yapılan hata daha doğrusu doğru bilinen yanlış hangisi dersiniz? Tabi ki dış fırçasını ıslatmak meğer çok yanlışmış uzmanlar uyardı.. Bakın neden

Diş macununun ıslatılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, yemeklerden hemen sonra dişlerin fırçalanmasını ise tavsiye etmiyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Diş Hastalıkları Bölümü'nden Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, yemeklerden hemen sonra dişleri fırçalamak besinlerdeki asitlerin ağızda dağılmasına neden olduğu için dişleri zayıflattığını belirterek, dişlerin yemeklerden en az bir saat sonra fırçalamanın daha uygun olduğunu söyledi.

Türkiye'de ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmediğini kaydeden Dt. Alireisoğlu, diş sağlığı konusunda yapılan hataları şöyle sıraladı: Diş macununun bilinenin aksine suyla ıslatılmaması gerekir. Islanan diş macunu etken maddesini kaybeder. Diş macunu leblebi tanesi büyüklüğünde kullanılmalıdır. Unutmayalım ki diş macunu sadece diş fırçalamayı kolaylaştırıcı bir ajandır.

Dişinizi uzun süre fırçalamayın

Diş temizliği hakkında bilinen yanlışlardan biri de dişleri uzun süre ve sert şekilde fırçalayarak daha çok bakteri öldürüldüğü inancıdır. Yapılan araştırmalar iki dakikayı aşan fırçalamanın daha çok bakteri öldürmediğini gösteriyor. Dişlerin günde en az bir kez iki dakika süreyle çok sert olmadan fırçalanması ve diş ipi kullanımıyla ideal bir diş temizliği sağlanabilir. Sigara, çay ve kahve tüketimi fazla olanlarda meydana gelen dil pası kokuya neden olabilir. Bu durumda dişler fırçalandıktan sonra dili de fırçalamak gerekir.

Doğal diş fırçası olarak bilinen elmanın yanı sıra çiğ havuç, patlamış mısır ve kereviz özellikle yemek aralarında tüketildiğinde mekanik bir temizlik sağlayacaktır. Sabahları elma sirkesiyle gargara yapın ve sonra dişlerinizi fırçalayın. Sirke, lekelerin yok olmasına, dişlerinizin beyazlamasına ve diş etlerinizdeki mikropların ölmesine yardım eder.

 

 

 

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