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Ekonomi

Diş fırçası ithalatında koruma önlemi soruşturması

Yeniakit Publisher
2020-06-03 08:50:37 -
Diş fırçası ithalatında koruma önlemi soruşturması

ANKARA (AA) - Diş fırçalarının ithalatında korunma önlemi uzatma soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, diş fırçalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonrasında yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği tespit edildi.

Başvuru konusu eşyanın ithalatında, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma, 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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