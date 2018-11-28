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Diş eti neden şişer?

Diş eti şişmesi çeşitli nedenler ile meydana gelebilir. İşte diş eti şişmesine neden olan etmenler...

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
Diş eti neden şişer?

Diş etlerindeki şişme bir dizi faktörden kaynaklanır. Diş eti hastalıkları, yiyecek veya içeceklerden kaynaklanan tahrişler, diş çürümesi, yetersiz beslenme veya diğer oral sorunlar diş etlerinde şişmeye neden olabilir:

KAYNAR İÇECEK

Tahrişe yol açan günlük aktiviteler sık sık diş eti şişmesine neden oluyor. Çok sıcak yiyecek veya içecek tüketmek bunlardan biri. Aşağıdaki etkenler de tahrişe neden olur:

• Sigara kullanmak

• Oturmayan diş aparatları (takma diş, diş telleri…)

• Havuç gibi sert gıdalar tüketmek veya patlamış mısır, et gibi diş ile diş eti arasına sıkışabilen gıdalar tüketmek

YANLIŞ FIRÇALAMA

Ne kadar çok bastırırsanız dişlerinizi o kadar iyi fırçalamış olmazsınız. Agresif fırçalama diş etlerine hasar vererek diş eti şişmesine neden olur.

BAKTERİ PLAKLARI VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Ağız ve diş bakımına özen gösterilmediğinde diş üzerinde bakteri plakları oluşur. Bu plaklar diş ve diş eti arasında çoğaldığı zaman diş eti şişmesine neden olur.

• Diş eti iltihabı

• Periodontit

• Aft (ağız ülseri): Daha çok dil ve damakta ortaya çıksa da diş etinde de görülebilir.

• Diş apsesi

HORMON DALGALANMALARI

Daha çok kadınlarda görülen bu durum, diş etlerine daha çok kan gitmesine neden olarak diş eti şişmesine nede nolabilir. Ergenlik sürecinde, regl döneminde, hamilelikte veya menopoza girildiğinde ortaya çıkma riski artar. Bazı doğum kontrol hapları da benzer etki gösterebilir.

TANSİYON İLAÇLARI VE DİĞER NEDENLER

Yüksek tansiyon ilaçları, özellikle alt diş etlerindeki lifli dokularda artışa neden olarak diş etinde şişme oluşmuş gibi bir görünüm verebilir.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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