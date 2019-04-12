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Diş eti kanamaları neden olur? Diş eti kanamalarının sebebi enfeksiyon mu?

Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, diş etindeki kanamalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.Peki diş eti kanaması nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilmelidir? Şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanama varsa nelere dikkat edilmeli? Diş eti kanamasının nedenleri ve tedavisi hakkında bilmek istediklerinizi Dr.Umut Şimşek anlatıyor..

12 Nisan 2019 Cuma 19:08
Diş eti kanamaları neden olur? Diş eti kanamalarının sebebi enfeksiyon mu?

Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, diş etindeki kanamalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.Peki diş eti kanaması nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilmelidir? Şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanama varsa nelere dikkat edilmeli? Diş eti kanamasının nedenleri ve tedavisi hakkında bilmek istediklerinizi Dr.Umut Şimşek anlatıyor..

‘Enfeksiyon oluştuğunda dişetlerinde değişimler görülür’

Dr. Umut Şimşek, “Ağız bakımı diş fırçası, diş ipi, ara yüz fırçası ve ağız gargaraları ile sağlanır. Aslında burada amaç, gıda artıkları ile ağız içindeki bakterilerin birleşmesini engellemektir. Eğer ağız bakımı sağlanmaz ise diş plağı denilen mikrobiyal dental plak oluşur. Bu yapı, normalde diş yüzeyine ait olmayan bir yapıdır. Plak oluştuğu zaman diş taşı formuna dönüştüğünde de dişetlerinde reaksiyon başlar. Enfeksiyon oluştuğunda diş etlerinde değişimler görülür. Bunlar şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanamadır. Kanamanın nedeni diş etindeki kan damarlarının sayısının artmasından ileri gelir. Yani vücut orada bir nevi savaş hadisesi başlatır. Savaş için vücudu koruyan savunma hücreleri kan yoluyla iltihabi bölgeye gelir” dedi.

Diş etindeki kanamalar kendini nasıl gösterir?

Kanamanın spontan kanama ve travmaya bağlı kanama olarak 2 şekilde görüldüğünü ifade eden Dr. Şimşek, “Spontan kanama kendiliğinden görülen kanamadır ve dişte herhangi bir uyaran olmadan yoğun enfeksiyon varlığında görülen kanamadır. Bu vakalarda ileri derecede kemik erimelerine de rastlamak mümkündür. Travmaya bağlı kanama ise fırçalama ve yeme-içme sonrası görülen kanamadır. Bu da enfeksiyon belirtisidir.

Diş eti kanamasının tedavisi yapılmazsa hangi sorunlar yaşanabilir?

Bazı durumlarda diş eti çekilmesine bağlı gıda sıkışması olabilir. Burada hastanın kürdan gibi travmatik uygulamaları nedeniyle de kanama görülebilir. Aslında bu durum da diş eti hastalığının habercisidir çünkü sağlıklı diş etinde çekilme görülmez. Diş eti kanaması diş eti hastalığının habercisi olduğu için mümkün olan en kısa zamanda diş hekimi tarafından hasta muayene edilmeli ve değerlendirilerek tedavi planı hazırlanmalıdır. Tedavi edilmeyen ve sadece antibiyotiklerle geçiştirilen diş eti kanaması ileride kemik erimesi ve diş kayıplarına sebebiyet verebilir” açıklamalarında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:08
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