Diş eti hastalıklarında bu faktörlere dikkat!

Dünya genelinde en yaygın sağlık sıkıntılarından biri olan ve ülkemizde de diş çürükleri kadar pek fazla görülen diş eti hastalıkları, dişleri destekleyen diş etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin dişlerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanması sonucu meydana gelen rahatsızlıklara deniyor. Genellikle ağrıya neden olmadıkları için hastalar tarafından geçiştiriliyor. Tedavide geç kalındığında da maalesef yetişkin insanlarda diş kaybının başlıca nedeni olan periodontitis hastalığının oluşmasına sebebiyet veriyor. Daha da kötüsü iltihap ilerlerse kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi ciddi hastalıklara neden oluyor.

İşte diş eti hastalıklarının başlıca nedenleri…

TÜTÜN

Gerçekleştirilen araştırmalara göre, sigara içenlerin içmeyenlere göre diş eti hastalığına yakalanma riskini 4 kat daha fazla. Tütün kullanan kişilerde lekeler sebebiyle diş yüzeyleri pürüzlü hale gelip plak birikimi artıyor.

BAKTERİ PLAĞI

Dişlerdeki gıda artıkları temiz bir şekilde temizlenmediğinde yüzeyler pürüzlü hale gelerek bakteri birikiminin oluşmasına sebep oluyor. Diş-diş eti birleşimine yerleşen bakteriler, zararlı maddeler üreterek diş eti hastalıklarına sebep oluyor.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Hamilelik esnasında östrojen ve progesteron hormonlarında yükseliş meydana geliyor. Bu hormonal değişiklikler sebebiyle diş etlerinde kanama, hassasiyet, şişlik ve kızarıklık oluşuyor, hamilelikte görülen bu hastalık “gebelik gingivitisi” olarak biliniyor.

STRES

Stres, diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlıkları meydana getiriyor. Dişlerin olması gerekenden daha fazla çiğneme gücüne maruz kalması, çene kemiklerinde erimelere ve beraberinde diş eti çekilmelerine neden oluyor.

İLAÇ KULLANIMI

Sistemik hastalıkların tedavisi nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar diş eti büyümesine sebep olabiliyor. İleri derecede diş eti büyümesine neden oldukları takdirde ilaç değiştiriliyor.