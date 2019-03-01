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Diş eksikliği sizin de kaderiniz olmasın

Dr.

01 Mart 2019 Cuma 10:40
Diş eksikliği sizin de kaderiniz olmasın

Dr. Umut Şimşek, operasyonlar sırasında hastalara yapılan anesteziler hakkında bilgi verdi.


Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, diş tedavilerinde olduğu gibi implant tedavisinde vücut tedaviyi travma olarak algıladığı için bu ağrının, fizyolojik kökenli ağrı olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, “ Bu amaçla blok ve infiltratif denilen 2 tip anestezi yöntemi uygulanır. Lokal anestezi sadece sınırlı alanda anestezi etkisi sağlarken, blok anestezide ise infiltratif anesteziye göre daha geniş bir anestezik etki sağlanır. Bu etki sağlandıktan sonra hastalar dokunma hissini kısmen algılarlar ancak ağrı asla ağrı gerçekleşmez” dedi.


Hastalar yeterince bilgilendirilmedikleri için uyutulmak yani genel anestezi ile implant tedavisini gerçekleştirmek istediklerini belirten Dr. Şimşek, “Bu istek hastaların eksik bilgisi ya da yakınlarının diş çekimi, gömük diş ya da komplikasyonlu implant tedavilerinden etkilenmeleri ve bundan kaygı duymalarından oluşur. Genel anestezi pratik olarak elbette uygulanabilir ancak bu anestezi yöntemi sıklıkla tercih edilmez yani diş hekimleri tarafından hastalar bu konu için çok sık yönlendirilmezler. Çünkü; genel anestezi solunum durması ve ölüme kadar da gidebilen bazı komplikasyonları da içinde barındıran bir işlemdir. Aslında dünyada her gün milyonlarca genel anestezi uygulaması gerçekleşmektedir ancak implant gibi, kanal tedavisi işleminden bazen diş çekiminden daha kolay nitelikte olan bir işlem için genel anestezi almak, işlemden sonra ise post-operatif dönem dediğimiz evrede hastanede müşahede altında kalmak bazı hastalar için çok anlamlı olmayabilir” ifadelerini kullandı.


Sedasyon denilen yöntemle aşırı anksiyetesi olan ve korkan hastaların endişelerini giderilerek implant tedavisinin yapılabileceğini vurgulayan Dr. Şimşek, “Bazı durumlarda bir anestezi uzmanı ile lokal anesteziye ilave olarak sedasyon denilen yöntemle de aşırı anksiyetesi olan ve korkan hastaların endişelerini giderilerek implant tedavisi uygulanabilir. Bu yöntemde bazen hava yolu ile bazen de damardan özel bir takım ilaçlar kullanılarak hastada rahatlama sağlanmaktadır. Bu yöntemde hastalar yarı baygın vaziyette olmakta ancak hekim tarafından verilen komutlara da karşılık verebilmektedir. Aslında tüm bu yöntemlerin amacı hasta ve hekime konforlu ve güvenli implant tedavisi işlemini uygulamaya yöneliktir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:40
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