Diş çıkaran bebekler nasıl rahatlatılmalıdır?

MALZEMELER:

El bezi

Diş kaşıyıcı

Biberon

Önlük

İlaç

YAPILACAKLAR:

Ellerinizi sabunlu ılık suyla yıkayın. Parmak ucunuzu bebeğinizin ağzına sokun ve diş etlerine hafifçe masaj yapın.

Bebeğinize çiğnemesi için bir şeyler verin. Basınç, soğukluk ve sürtünme ağrıyı hafifletebilir. Diş kaşıyıcı halka ya da birkaç dakika buzdolabında bekletilmiş temiz bir havlu bu işi görecektir. Diş kaşıyıcıları buzlukta bekletmeyin, donan oyuncaklar bebeğinizin ağzına yapışabilir ve tahriş edebilir.

Yemek vermeyi deneyin. Bebeğiniz çok küçük değilse sert bir bisküvi, bir parça havuç ya da elma çiğnemek ona iyi gelebilir. Büyük parçaların boğazında kalmamasına dikkat edin. Bebeğinizi katı besinler tüketirken asla yalnız bırakmayın.

Biberon verin. Biberon emmek diş çıkarma sürecinde bebeğinizi rahatlatabilir. Yemek vakti değilse, biberona su doldurun. Fazla süt ve meyve suyu dişlerin çürümesine neden olabilir. Asla bebeğinizi elinde biberonla yatırmayın. Hala emziriyorsanız, sık sık emmesine izin verin.

Bebeğinizi kuru tutun. Diş çıkaran bebeklerde genellikle fazla salyalama görülür. Nemli kıyafetlerle oturmak bebeğinizi rahatsız edebilir ve huysuzlandırabilir. Önlük takarak ve bu önlükleri sürekli yenisiyle değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Dikkatini dağıtın. Bebeğinizi yürüterek, şarkılar söyleyerek ya da ona hikayeler okuyarak ağrısını unutturun.

Bebeğinize ağrı kesici verin. Diş çıkarmak bebeğinize rahatsızlık veren bir süreçtir ve her zamankinden daha fazla huzursuzlandığında ilaç vermekte bir sorun yoktur. Ancak ilacı vermeden önce uygun dozu doktorunuzdan öğrenin.

ÖNERİ VE UYARILAR:

İlk dişi çıkarken çocuğunuzun diş etlerini temiz ve nemli bir bez ile silin, böylece ağız temizliği rutinine alışacaktır.

Patlama ihtimalleri olduğundan, sıvı dolgulu diş kaşıyıcılar önerilmemektedir.

Diş kolyelerini kullanmaktan kaçının, bunlar boğulma tehlikesi yaratırlar.

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