Bebeklerde, diş eti içinde gelişimini tamamlayan süt dişlerinin ağız boşluğuna ulaşması sürecine diş çıkarma denilir. Bebeklerde diş çıkarma; genellikle 4. ile 7. ay arasında görülmeye başlamakla birlikte, ağız içindeki dişlerin türüne göre ortaya çıkma zamanı değişiklik gösterir.

Diş çıkaran bebeğe ne iyi gelir?

Temiz ve soğuk bir bezle bebeğinizin diş etlerine masaj yapmak o bölgenin rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu süreçte parmağa takılan bebek diş fırçalarından da yardım alabilirsiniz. Diş çıkaran bebekler için jel kullanımı ise diğer maddelerde de geçerli olduğu gibi kesinlikle doktora danışarak yapılmalı.

Diş çıkarma kaç gün sürer?

Ancak araştırmalara göre bir dişin çıkış süreci 8 günden fazla sürebilir. Diş patlamadan 4-8 gün önce belirtiler kendini gösterebilir. Kimi bebek aynı anda iki diş çıkarabilir. Bu durumda süreç daha uzun olabilir