Diş boşlukları ortodontik tedavi ile kapatılabilir! Azı dişlere tel takılır mı, ne kadar sürer?

Diş eksikliğinde Ortodonti nedir?

Eksik dişler, doğumsal olarak hiç oluşmamış olabileceği gibi, ilerlemiş çürükler veya kök ucu lezyonları kaynaklı diş çekimlerinden dolayı da ağız içinde gözlemlenebilmektedir. Ortodontik tedavi planlamalarında, ortodontistler genellikle diş boşluklarını, diğer dişleri o bölgeye kaydırarak kapatmayı hedefler.

Diş boşlukları ortodontik tedavi ile kapatılabilir!

Diş eksiklikleri sağlığını kaybetmiş dişlerin çekimi sonrası oluşmaktadır. Çekim aşamasına gelen bir diş genellikle uzun süre ihmal edilmiştir. Diş çekimine en sık neden olan durum, kontrol edilmemiş diş eti hastalığıdır. Periodontitis ismi verilen ve dişin etrafındaki kemikte yıkıma neden olan bu hastalık ancak doğru zamanda yapılan tedavi ve tedavi sonrası düzgün ağız hijyeni ile önlenebilir. Diş çekimini gerektiren bir diğer problem diş kırıklarıdır. Genellikle çürümüş veya zayıf dişlerde kırıklar görülür. Çürük ile başlayan ve dişin kökünü tamamiyle sarmış çok geniş diş iltihapları kanal tedavisine cevap vermeyebilir. Bu durumda yine son çare dişin çekimi olmaktadır.

Diş çekiminin en büyük nedeni ihmaldir!

Bahsedilen diş çekimi senaryolarının hepsinde hasta ihmali söz konusudur. Genetik olarak diş hastalıklarına yatkın bireylerde bile iyi bir ağız ve diş bakımıyla diş çekimi önlenebilir. Bazı durumlarda ise dişler hiç oluşmaz, oluşsa bile doğru yerden çıkmaz ve gömük kalır. Gömük kalan dişler, dişin konumu uygunsa ortodontik tedavi ile yerine yerleştirilebilir. Dişin doğru yere sürmesi için dişin sığacağı uygun bir boşluk hazırlanır ve ortodontik kuvvetler ile yönlendirilir.

Konjenital eksik yani doğuştan eksik dişlerde ise durum farklıdır. Daimi diş germi hiç oluşmamıştır. Daimi diş oluşmadığı için süt dişi genellikle ağızda kalır. Ağızda kalmış süt dişler, daimi dişlerin yanında çok küçük ve farklı renkte olması ile anlaşılabilir. Süt dişlerin kökleri daimi dişler kadar kuvvetli değildir ve ömür boyu etkin fonksiyon göstermeyebilir.

Doğuştan eksik dişin varlığından hastalar genellikle 12 yaş civarı haberdar olur. Bir dişin konjenital eksikliğinin tek nedeni genetiktir. Doğuştan diş eksikliği olan hastalar genellikle ortodontik tedaviye ihtiyaç duyar.

Doğuştan diş eksikliği tedavisi

Doğuştan diş eksikliğinde farklı tedavi yaklaşımları bulunur. İlk yaklaşım ağızda kalan süt dişinin kullanılmaya devam edilmesidir. Eğer süt dişi sağlıklıysa ortodontik tedavi olsun veya olmasın uzun yıllar ağızda kalabilir. Bir başka yaklaşım ise diş boşluğuna dental implant tedavisi uygulanması, implant üstü porselen diş ile eksikliğin tamamlanmasıdır. İmplant tedavisi 18 yaşından sonra uygulanabilir, erken dönemde tespit edilen eksikliklerde süt dişi implant yapılana kadar ağızda tutulur. Doğuştan eksik olan bölgeler için uygulanan bir diğer yöntem de, boşluğun ortodontik tedavi ile kapatılmasıdır. Ortodontik tedavi ile arka ve ön dişler ilgili bölgeye kaydırılarak kapatılır. Hali hazırda başka ortodontik problemler varsa onlar da çözülür.

Ortodontik tedavi dental implant tedavisine alternatif olabilir

Sadece konjenital diş eksiklikleri için değil tüm diş boşluklarında ortodontik tedavi ile boşluğun kapatılması mümkündür. Genelde bir çenede iki adet diş boşluğu rahatlıkla kapatılabilir, daha fazla boşluğun olduğu durumlarda ise boşluklar ortodontik tedavi ile düzenlenir.

Dental implant tedavisi de gayet başarılı bir yöntemdir ve ortodontik tedaviye göre daha hızlı sonuç verir. Fakat yapay bir diş ve diş kökü istemeyen hastalar ortodontik tedavi süreciyle çözüm bulabilir.Bazı durumlarda ise dental implant uygulaması yapılması şarttır. İmplant yapılacak bölgeye komşu dişlerin devrildiği sıklıkla gözlenir. Bu durumda dental implant öncesi, implant boşluklarının ayarlanması için de ortodontik tedaviden faydalanılır.

Ortodontik tedaviler dental implant istemeyen kişilerde eğer dişlerde müsaitlik varsa alternatif bir diş boşluğu kapatma yöntemi olarak düşünülebilir veya dental implant uygulamadan önce de boşluğun ideal hale getirilmesi için uygulanabilir. Halihazırda başka ortodontik bozukluklar varsa da aynı tedavi ile tüm sorunlara çözüm getirilir.

Diş telinde lastik tedavisi ne kadar sürer? Diş teli boşlukların kapanması ne kadar sürer?

Ortalama 8 ay-2 yıl arası süren tedavi sadece alt ya da sadece üst dişlere uygulanabilir. Hatta sadece birkaç dişte problem varsa onlara tel takılarak 3-4 ay süren tedaviler bile mevcut. Lastik de sadece ihtiyacı olan hastalara verilir. Yani tel tedavisi yüzde yüz kişisel bir tedavidir.

Azı dişlere tel takılır mı? Arka dişlere tel takılır mı?

Dişlerdeki çapraşıklık, seyreklik gibi problemlerin tedavisinde kullanılan lingual braketler; klasik diş teli tedavisinde olduğu gibi dişlerin ön yüzeyine değil arka kısmına uygulanır. Bu sayede diş bozuklukları en estetik şekilde düzeltilebilir.

Kırık diş varken tel takılır mı?

Doktora göründükten sonra gerekli değerlendirmeler ile birlikte eksik diş varken tel de takılabilmektedir. Tel yönteminin de birçok olumlu etkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Diş telleri isteğe göre şeffaf ya da metal olarak dişlere uygulanmaktadır. Tel takıldıktan sonraki diş ve dişeti bakımı da önem taşır. Doğuştan diş eksikliği olan hastalar genellikle ortodontik tedaviye ihtiyaç duyar. Doğuştan diş eksikliğinde farklı tedavi yaklaşımları bulunur. İlk yaklaşım ağızda kalan süt dişinin kullanılmaya devam edilmesidir. Eğer süt dişi sağlıklıysa ortodontik tedavi olsun veya olmasın uzun yıllar ağızda kalabilir.

Eksik diş varken tel takılır mı?

Diş eksikliğinin yanında dişte çarpıklık da bulunuyorsa doktorun değerlendirmesiyle birlikte tel takılabilmektedir. Eksik diş varken tel takılmasında da bir sakınca bulunmaz.