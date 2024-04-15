  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkenin devasa amfibi hücum gemisi İstanbul’a demirledi: TGC Anadolu Gemisine benzerliği dikkat çekti

Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul’da!

İBB’de seçim sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı: İşte yaşananlar... Merakla bekleniyordu

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

Paşinyan’ın, 1915 olaylarına ilişkin sözleri muhalefeti öfkelendirdi: “Soykırım” sözcüğünü kullanmadı

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

PKK Batı'ya yalvardı! Geliyorlar bizi tanıyın

Terör inleri yerle bir edildi! 4 PKK'lı terörist ex

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Dünya Bankası’nın ülkeleri tedirgin eden raporu yayımlandı: Zengin ile yoksul arasındaki uçurum giderek büyüyor
Kadın - Aile Diş beyazlatmanın kolay yolları! Tehlike çanları çalıyor diyorsanız: Her ne yapıyorsanız bırakın, eksik etmeyin
Kadın - Aile

Diş beyazlatmanın kolay yolları! Tehlike çanları çalıyor diyorsanız: Her ne yapıyorsanız bırakın, eksik etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:22:00 - 2024-04-15 22:40:56
Diş beyazlatmanın kolay yolları! Tehlike çanları çalıyor diyorsanız: Her ne yapıyorsanız bırakın, eksik etmeyin

Diş beyazlatmak çok mu zor? Aslında değil... İşte diş beyazlatmanın kolay yolları...

İnternette hemen her sağlık sitesinde diş beyazlatmayla ilgili yöntemler bulmak mümkün… Peki internette yazılan her şey doğru mu? Prof. Dr. Özge Kılıç, diş beyazlatmanın evde tek başına yapılmasının zor olduğunu, ancak yapılacaksa da bir hekime danışılmadan uygulanmaması gerektiğini söylüyor.

BİLMEDEN ZARAR VEREBİLİRSİNİZ!

Hekim Kılıç, ‘Evde yapılan beyazlatma tedavilerinin çoğu yanlış yöntemlerden oluşuyor. Yanlış bir diş beyazlatma kürü, diş minelerinize zarar verebilir. Sıklıkla yanlış ve hatalı uygulamalar sonrası dişlerini kaybeden hastalarla karşılaşıyoruz. Diş minesi hassas ve pürüssüz bir alandır. Bu alan zarar görürse dişin çürüyerek zarar görmesine sebep olabilir’ diyor. İşte diş beyazlatma yöntemlerinden bazıları...

Oksijenli su ve karbonat

Oksijenli su ve karbonat evde diş beyazlatma yöntemlerinin en sık kullanılanıdır. Macun kıvamına gelene kadar her iki maddeden de karıştırın ve diş fırçanız ile her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı 3-5 gün kullandıktan sonra tekrar kullanmak için 6 ay kadar beklemelisiniz. Aşındırıcı madde olan bu iki malzeme dişlerinize zarar verebilir. Ev yapımı tarifleri doktorunuza danışmadan denememenizi öneririz.

Elma sirkesi gargarası

Seyreltilmiş elma sirkesinin dişlerde inanılmaz bir etkisi olduğu söylenir. 3 ölçek su ve 1 ölçek sirkeyi karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muz kabuğu

Muz kabuğunun iç kısmı potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın.

Çilek macunu

Çilek, malik asit içerir. Bu asit, kahve, şarap ve çay lekelerine karşı muhteşem bir etkiye sahiptir. 2 çileği ezin ve karbonat ile karıştırıp 5-7 dakika dişlerinizi fırçalayın. Her gün kullanmamanızı öneririz.

Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva!
Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva!

Kadın - Aile

Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva!

Her evde bulunuyor! Sağlığımıza zarar veren 4 ev eşyası! Ne kadar etkili? İşte tüm detaylar
Her evde bulunuyor! Sağlığımıza zarar veren 4 ev eşyası! Ne kadar etkili? İşte tüm detaylar

Kadın - Aile

Her evde bulunuyor! Sağlığımıza zarar veren 4 ev eşyası! Ne kadar etkili? İşte tüm detaylar

Airfryer'ı olan herkesi ilgilendiriyor! Seçim aşamasında dikkat: Bilinmeyen zararları ortaya çıktı... Riskler neler?
Airfryer'ı olan herkesi ilgilendiriyor! Seçim aşamasında dikkat: Bilinmeyen zararları ortaya çıktı... Riskler neler?

Kadın - Aile

Airfryer'ı olan herkesi ilgilendiriyor! Seçim aşamasında dikkat: Bilinmeyen zararları ortaya çıktı... Riskler neler?

Yeşillikleri çöpe atmaya son! Böyle saklayınca haftalarca bozulmuyor, taze kalıyor! Etkisi ve sebebi ise şok etti
Yeşillikleri çöpe atmaya son! Böyle saklayınca haftalarca bozulmuyor, taze kalıyor! Etkisi ve sebebi ise şok etti

Kadın - Aile

Yeşillikleri çöpe atmaya son! Böyle saklayınca haftalarca bozulmuyor, taze kalıyor! Etkisi ve sebebi ise şok etti

Tam kıvamında limonata tarifi: Serinletici içecek tarifi evlere konuk oluyor... Herkes bayram edecek
Tam kıvamında limonata tarifi: Serinletici içecek tarifi evlere konuk oluyor... Herkes bayram edecek

Kadın - Aile

Tam kıvamında limonata tarifi: Serinletici içecek tarifi evlere konuk oluyor... Herkes bayram edecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..
Siyaset

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart seçiminin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu..
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetinde Eski ABD'li asker itirafı dikkat çekti. Verilen detaylarda sır perdesi 56 yıl sonra gele..
Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı
Ekonomi

Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Ünlü medya şirketi Factory Transmedia iflas ettiğini duyurdu. Bu durum başarılı görünen bir şirketi iflasa ve tasfiyeye sürükledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23