Diş beyazlatmanın 3 mucizevi formülü!

Pek çok insanın kabusu olan sararmış dişlere birebir gelecek bazı yöntemler bulunuyor. İşte, uzmanlar tarafından tavsiye edilen diş beyazlatma için doğal 3 mucizevi yöntem...

Kür için gerekli malzemeler

- 1çay kaşığı karbonat

- 1çay kaşığı tarçın

- 1çay kaşığı öğütülmüş ada çayı

Hazırlanışı ve uygulanışı

Öncelikle dişler bir macunla fırcalanır. Daha sonra karbonat, tarçın ve adaçayı karıştırılır ve fırça bu karışıma batırılarak dişler fırçalanır. Birkaç fırçalamadan sonra fark görülmektedir.

İkinci bir tarif ise;

1 çay kaşığı karbonat, yarım limonun suyu ve 2 damla zeytin yağı uygun bir kap içerisinde karıştırılır. Daha sonra diş fırçası hazırlanan diş beyazlatıcı bu kür içine batırılıp dişler fırçalanır.

Üçüncü olarak da;

Dişler, olgun bir çileğe batırılan fırçayla fırçalanır. Böylece hem ağız güzel kokar, hem de dişler bembeyaz bir görünüme sahip olur.