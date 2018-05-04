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Dış basın İnce'nin adaylığını böyle gördü: EEN-jeh

24 Haziran 2018’de erken seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstermesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar ve gazeteler, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi Muharrem İnce’yi aday gösterdi” başlığıyla paylaştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:24
Dış basın İnce'nin adaylığını böyle gördü: EEN-jeh

Bazı uluslararası kuruluşlar, gelecek dönemde Türk siyasetinde adının sıklıkla duyulacağını düşünerek İnce’nin isminin telafuzunu bile okuyucularına aktardı. Associated Press’in haberinde İnce’nin telaffuzu olarak “EEN-jeh” diye okurlarını uyardığı haberde, “İnce, Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanlığı için yarışacak” derken, İnce’nin sözlerine yer verildi. Uluslararası basında yer alan haberlerde İnce’nin 2002’den beri mecliste olduğuna dikkat çekildi.

Associated Press’in haberini kullanarak gelişmeyi okuyucularına duyuran medya kuruluşlarından biri de New York Times oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA HAZIR

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Die Welt, “Muhalefet partisi CHP, Erdoğan’ın karşısına Muharrem İnce’yi çıkarıyor” başlığıyla gelişmeyi duyururken Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Figaro, “Türkiye’de muhalefet Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi belirledi” başlığıyla haber yaptı.

AFP haber ajansı İnce’nin Erdoğan’la mücadelede Kılıçdaroğlu’ndan daha hazır olduğunu aktardı.

MUHALEFET SONUNDA CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇTİ

İngiliz BBC, “Türkiye muhalafeti Haziran’daki seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi seçti” başlığını kullandı. BBC’de yer alan haberde, “2002’den beri milletvekili olan Muharrem İnce sağlam bir muhalif ve Erdoğan’ın sert bir muhalifi” ifadesiyle İnce’nin adaylığını açıkladı.

Rusça ve İngilizce yayın yapan Vestnik Kavkaza ise, “Muhalefet sonunda cumhurbaşkanlığı adayını seçti” başlığıyla gelişmeyi okurlarına aktardı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:24
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