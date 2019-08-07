Diş ağrısını bıçak gibi kesen 5 yöntem!

Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bile olsa diş ağrısı sorunuyla karşı karşıya kalır. Bu ağrı aynı migren ağrısı gibi son derece şiddetlidir. Kimi zaman ağrı kesicilerin bile yeterli gelmediği durumlarda yaşam kalitesinden söz etmek bile mümkün olmaz. İlaçların etkisini arttırmanız ya da ikinci bir ilacı içene kadar aradaki sürede ağrının şiddetlenmemesi için size 5 önemli tüyomuz var.

İşte, diş ağrılarından kurtulmanın en doğal yöntemleri!

1. Tuzlu gargara

Bilenen en eski yöntemlerdir biridir tuzlu suyla gargara yapmak. En iyi dezenfektanlardan biri olan tuz, diş ve diş etindeki ağrının yanı sıra şişliğinde geçmesine yardım eder. Yapmanız gereken bir bardak suyun içerisine bir miktar tuz ekleyip karıştırmak. Hazırladığınız bu karışımla gargara yaptığınızda rahatladığınızı kısa sürede fark edeceksinizdir.

2. Karanfil

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından karanfil son derece güçlü bir ağrı kesicidir. Bir adet karanfili ağrıyan dişinizin üzerine yerleştirip, bastırabilirsiniz. Böylelikle karanfilin içerisindeki sıvı ağrınızı bıçak gibi kesecektir. Arzu ederseniz 1-2 damla karanfil yağı da kullanabilirsiniz.

3. Sarımsak

Dünyadaki en güçlü antibiyotik olan sarımsak aynı zamanda iyi bir ağrı kesicidir. Arzu ederseniz bir diş sarımsağı bütün olarak ağrıyan dişinize yerleştirip, baskı yapabilirsiniz. Sarımsağı rendeleyip dişinizin üzerine de yerleştirebilirsiniz.

4. Soğan

Soğan içerdiği bileşikler sayesinde önemli bir ağrı kesicidir. Sarımsak gibi soğanı da doğrudan ağrıyan dişin üzerine yerleştirebilirsiniz.

5.Soğuk kompres

Yaşadığınız birçok ağrıdan kurtulmak için soğuk kompres uygulamasını kullanabilirsiniz. Soğuk sinirleri uyuşturacağı için ağrınız hafifleyecektir.