Diş ağrısına ne iyi gelir? Kesin çözüm

Diş ağrısı insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Dişlerinize vuran diş ağrısı, diş hekiminizi göremeyeceğiniz bir zamanda, örneğin gecenin ortasında şiddetlenebilir. Acıyı hafifletmek ve geçici bir rahatlama için, aşağıdaki ev yapımı diş ağrısı ilaçlarından birini deneyebilirsiniz.

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Doğada bulunan bazı bitkiler, antiseptik yani mikrop öldürücü özelliklere sahiptir. Doğal tedavi yöntemlerinde de kullanılan bu bitkiler, diş ağrılarına da iyi gelir. Uzmanlar, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen diş ağrıları için bazı doğal yöntemlerin bulunduğunu söylüyor.

Diş ağrısına kesin çözüm

Karanfilin içinde bulundurduğu eugenol maddesi sayesinde hafif ve orta şiddette diş ile diş eti ağrılarına karşı lokal uyuşturucu olarak kullanılabilir.

DİŞ AĞRISINA KARANFİL – HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Gerekli Malzemeler:

1/2 Çay kaşığı Toz Karanfil

1/2 Çay kaşığı Hindistan ceviz yağı

Nasıl yapılır?

Hindistan ceviz yağını ve Karanfili bir bardak içinde karıştırabilirsiniz, karışım bitince bir pipet yardımıyla ağrıya dişinize damlatın, bir müddet sonra ağrınız azalacaktır. Bu uygulamayı ağrıyan dişinize günde üç defa uygulayın.