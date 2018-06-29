Diriliş'in yapımcısından 'yangın' açıklaması!

Beykoz Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün öğle saatlerinde dizi setimizin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası'ndan çıkan yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır.



Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür. Yangının kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.