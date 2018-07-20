THY - İstanbul
0553 313 94 23

Diriliş oyuncusunun tacizci kabusu!

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Aslıhan Hatun' rolünde oynayan Gülsim Ali İlhan, kendisini bir yılı aşkın süredir takip edip taciz mesajları atan hayranını şikayet etti. Savcılık; Gülsim Ali İlhan'ı dizi setinde takip eden, çiçekler yollayan, evine yüzük bırakan, ona ‘Bohçanı topla’ şeklinde mesajlar atan Timuçin K. hakkında soruşturma başlattı

20 Temmuz 2018 Cuma 08:16
Diriliş oyuncusunun tacizci kabusu!

25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu. Mesajlarda hayranlığın yanı sıra, cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.

NİYETİ CİDDİYMİŞ

Bu olayın ardından güzel oyuncunun evinin önüne giden Timuçin K., İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Panikleyen İlhan, polisi arayıp yardım istedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.

Timuçin K., televizyonda gördüğü genç kadına hayranlık duyduğunu ve attığı mesajlardaki 'Bohçanı topla' ifadesiyle niyetinin ciddi olduğunu gösterdiğini savundu. 33 yaşındaki şahıs; İlhan'ın mesajlarına cevap verdiğini, kendisinden haber alamayınca da evinin önüne gidip beklediğini anlattı. Timuçin K. hakkında dava açılırken, hazırlanan iddianamede; İlhan'ı sosyal medyada takip eden şüphelinin, ünlü oyuncu kabul etmemesine rağmen, onun çalıştığı dizi setleri ve ajanslara çiçekler göndermeye ve hayranıymış gibi İlhan'a yaklaşmaya devam ettiği kaydedildi. İddianamede; şüphelinin bu eylemlerinin bir yıl sürdüğü ifadesi yer aldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(SABAH)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 08:16
  1. İstanbul
  2. Gülsim Ali İlhan
  3. taciz
  4. aslıhan hatun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD DEAŞ’ı yeraltına gizledi!
    1. ABD DEAŞ’ı yeraltına gizledi!
    2. Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para
    3. Diriliş oyuncusunun tacizci kabusu!
    4. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    5. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    6. Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek..
    7. İşte Adnan Oktar'ın nezarethanedeki..
    8. Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa..
    9. Çankaya Köşkü ne olacak?
    10. Öğrencilere özel bedelli düzenlemesi
    11. Kan donduran ayrıntı! Lityum hapı..
    12. Terörist sanılarak vurulan asker şehit..
    13. Galatasaray, Liverpool'un yıldızı..
    14. Fenerbahçe'de Alexander Mitrovic sesleri
    15. Çarpıcı rapor: ABD'de 400 bin köle var!
    16. Resmen duyurdular! Al Hilal kulübü..
    17. Cam kapılar nasıl temizlenir?
    18. Selfie çekeyim derken 3 bin voltluk..
    19. Çocuklarda telefon kullanımının..
    20. Bebeğin altı nasıl değiştirilmelidir?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Polis müdüründen şaşırtan konuşma: Cemaat ve tarikatlara...
    Polis müdüründen şaşırtan konuşma: Cemaat ve tarikatlara...
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor