Diriliş Osman'ın yeni sezonunda neler olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesi ile beraber yeni dönemde yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisi şimdiden merakla bekleniyor. Mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda eden Diriliş Ertuğrul artık Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Diriliş Osman dizisinin detayları...

Engin Altan Düzyatan oynacayacak mı?

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit Ertuğrul Bey’in oğlu Osman karakteri ile 2018-2019 yeni sezonunda izleyicisi karşısında olacak. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi için imzayı atmış okuma çalışmalarına bile başlamış. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Diriliş Osman dizisinde yer almayacak.

Osman Bey'i kim canlandıracak?

Diriliş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri de dizide devam edecek. Yavaş yavaş dizi Ertuğrul Gazi döneminden Osman Bey dönemine geçiş yapacak. Osman Bey dönemi çekimlerinde Osman Beyi Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Osman'ın kadrosuna çok önemli isimlerin katılacağı önümüzdeki günler bu isimlerin dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanacağı öğrenildi.