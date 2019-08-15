Diriliş Osman'daki akıbeti belli oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon boyunca Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, ATV'de yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde yer almayacağı kesinleşti.

Yeni tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan sakallarını ve saçını kesti. Ertuğrul Bey karakteri ile büyük bir hayran kitlesi elde eden başarılı oyuncu sevenlerinin karşısına farklı bir proje ile çıkacak.

Diziye 4 isim daha katılıyor

Diriliş Osman oyuncu kadrosuna 4 isim daha katılıyor. Geçtiğimiz aylarda yapımcı tarafından Osman Bey karakterinin Burak Özçivit oynayacağı ve sevilen dizinin yeni sezonda ATV'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Şimdide gözler Diriliş Osman oyuncu kadrosuna çevrildi.

Yeni sezonda Burak Özçivit dışında dizi kadrosunda Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Hazal Subaşı, Nurettin Sönmez'in yer alacağı iddia edildi.