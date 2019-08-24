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Diriliş Osman yeni sezonda hangi kanalda ve hangi günler yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler merakla Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda ve hangi günlerde yayınlanacağını sorguluyor. Dizi takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Peki Diriliş Osman yeni sezonda hangi kanalda ve hangi günler yayınlanacak?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:11
Diriliş Osman yeni sezonda hangi kanalda ve hangi günler yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler merakla Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda ve hangi günlerde yayınlanacağını sorguluyor. Dizi takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Peki Diriliş Osman yeni sezonda hangi kanalda ve hangi günler yayınlanacak?

Başrolde Burak Özçivit oynayacak

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak ekranlara gelecek. Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yayınladığı dönemlerde reyting rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit oynayacak.

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak izleyici ile buluşacak olan Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak.

Diriliş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Diriliş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Osman'ın seti... Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Diriliş Osman oyuncu kadrosunda kimler var?

Diriliş Osman kadrosuna uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Saruhan Hünel dahil olacak. Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen dizide Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Diriliş'in yeni oyuncusu Hazal Subaşı, hayranlarından tam not aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:11
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