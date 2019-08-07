Diriliş Osman nerede çekiliyor?

Diriliş Osman dizisinin çekim yeri belli oldu. Beş sezon boyunca TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman bu sezon ATV ekranlarında olacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş'te Ertuğrul karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan yer almayacak. Peki Diriliş Osman dizisi nereden çekiliyor? İşte çekim yeri ve seti hakkında merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurdu. Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.