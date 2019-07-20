Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü kim oynayacak? Ayşegül Günay kimdir?
Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü kim oynayacak? Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi kadrosunda bir isim daha belli oldu. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak. Peki, Ayşegül Günay kimdir?20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:38
Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü kim oynayacak? Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi kadrosunda bir isim daha belli oldu. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak. Peki, Ayşegül Günay kimdir?
Diriliş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesinin ardından duyurulmuş, baş rolünde Engin Altan Düzyatan değil Burak Özçivit isminin yer alacağı açıklanmıştı. Dizi ile ilgili küçük bilgiler paylaşılırken, rol alacak isimler ise sır gibi saklanıyor.
tv100'ün haberine göre, Diriliş Osman dizisinde ilk olarak Burak Özçivit'in rol alacağı açıklanırken, ilk partnerinin Ragıp Savaş olduğu ortaya çıkmıştı. Ragıp Savaş dizide Dündar rolüne hayat verecek. Savaş'ın dizide rol alacağı binicilik eğitimleri almasıyla ortaya çıkmıştı.
Yapımcı Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan "Diriliş Osman için hazırlık yapmaya devam ediyor. Ragıp Savaş'ın ardından belli olan isim ise Ayşegül Günay. Günay, dizide Osman beyin (Burak Özçivit) yengesi Zühre rolüne hayat verecek. Diziye hazırlanmak için çalışmalara başlayan Günay'ın adının kısa bir süre sonra resmen duyurulması bekleniyor.
Ayşegül Günay kimdir?
Ayşegül Günay, Türk oyuncu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.
Oynadığı filmler
Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran
Eşref Saati - (2008)
Derman - (2008)
Küçük Kadınlar - (2009) - Eda
Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını
Aile Saadeti - (2009) - Lamia
Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme
Lale Devri - (2010) - Sultan
Yer Gök Aşk - (2010-12) - Sultan
Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer
Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer
Asla Vazgeçmem - (2015) - Aytül
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