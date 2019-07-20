Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü kim oynayacak? Ayşegül Günay kimdir?

Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü kim oynayacak? Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi kadrosunda bir isim daha belli oldu. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in canlandıracağı Osman Bey'in yengesi 'Zühre' rolünü Ayşegül Günay canlandıracak. Peki, Ayşegül Günay kimdir?

Diriliş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesinin ardından duyurulmuş, baş rolünde Engin Altan Düzyatan değil Burak Özçivit isminin yer alacağı açıklanmıştı. Dizi ile ilgili küçük bilgiler paylaşılırken, rol alacak isimler ise sır gibi saklanıyor.

tv100'ün haberine göre, Diriliş Osman dizisinde ilk olarak Burak Özçivit'in rol alacağı açıklanırken, ilk partnerinin Ragıp Savaş olduğu ortaya çıkmıştı. Ragıp Savaş dizide Dündar rolüne hayat verecek. Savaş'ın dizide rol alacağı binicilik eğitimleri almasıyla ortaya çıkmıştı.

Yapımcı Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan "Diriliş Osman için hazırlık yapmaya devam ediyor. Ragıp Savaş'ın ardından belli olan isim ise Ayşegül Günay. Günay, dizide Osman beyin (Burak Özçivit) yengesi Zühre rolüne hayat verecek. Diziye hazırlanmak için çalışmalara başlayan Günay'ın adının kısa bir süre sonra resmen duyurulması bekleniyor.

Ayşegül Günay kimdir?

Ayşegül Günay, Türk oyuncu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Oynadığı filmler

Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran

Eşref Saati - (2008)

Derman - (2008)

Küçük Kadınlar - (2009) - Eda

Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını

Aile Saadeti - (2009) - Lamia

Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme

Lale Devri - (2010) - Sultan

Yer Gök Aşk - (2010-12) - Sultan

Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer

Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer

Asla Vazgeçmem - (2015) - Aytül