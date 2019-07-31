Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından müjde! Geçtiğimiz sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni proje müjdesiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı. "Yeni filmimiz..." Diriliş dizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek çekimlere start verdi. "Türkler Geliyor" Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Hayranlarından uyarı Haberi duyuran Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına, Diriliş hayranlarından mesaj yağdı. Sosyal medya kullanıcıları filmden dolayı Diriliş Osman'ın çekimlerini aksatmaması için yapımcıya ufak uyarıda bulundu.

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