Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna üç isim daha katıldı

Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan TRT 1'in dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 5.sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul'a Hande Soral, Kimya Gökçe Aytaç, Ünal Silver ve son olarak İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız'da katıldı. Peki bu oyuncular hangi rollerde oynayacak? İşte yeni sezon hakkında öne çıkan bilgiler...

İlker aksum (Yunan komutan)

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

1971 yılında dünyaya gelen İlker Aksum’un annesi Nurten Aksum’dur, İlkay ve Alpay isminde ikiz kardeşleri bulunmaktadır. Babası ise Mehmet Bülent Aksum Subay Pilot’tur.

Etimesgut Şeker İlkokulu, Mehmetçik Lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını ise 1993 senesinde bitirmiştir. Isparta doğumlu oyuncu İlker Aksum bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

Kimya Gökçe aytaç (Evdokya)

Kimya Gökçe Aytaç'ın da artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenilmişti. Oyuncunun sevilen dizinin yeni sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirilmişti.

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.





1948 doğumlu usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Yapılan açıklamaya göre oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Halime'nin vefatından sonra Ertuğrul Bey ile evlenecek olan Zeydan'ı oynamaya hazırlanan Hande Soral, yeni sezonda izleyici ile buluşacak.

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Hande Soral 2 Şubat 1987 tarihinde aslen Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral ile kardeştir. Ayrıca Bedirhan isminde bir kardeşi daha da vardır, kardeşleri ikiz’dir. Babası’nın ismi Hamdi Soral’dır.

Soral, İstanbul Bilgi Ünversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezunudur. 2008 yılında Komedi Dükkanı programına konuk oyuncu olarak katılan Soral, televizyon izleyicisi ile tanışmıştır.

Eser Karabil

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil'in hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır. Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Enis Yıldız

Diriliş Ertuğrul beşinci sezon oyuncu kadrosuna dahil olan Enis Yıldız'ın hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmamıştır.

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır. Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.