Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem! Osman Gazi geliyor

TRT 1 ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol karakterini oynayacak olan Burak Özçivit dizideki Osman Gazi rolü için eğitim almaya başladı.

Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un final yapmasından sonra önümüzdeki sezon, Osmanlı'nın kuruluş yıllarının anlatılacağı dizide yer alacak olan Burak Özçivit, çalışmalara başladı.

Osman Gazi'ye oynamaya hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor.

Alınan haberlere göre; Haftanın üç günü eğitim gören Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve begeselleri de izleyen Özçivit, ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan yapım için Özçivit, nisandan itibaren role inandırıcılık katmak için kabuğuna çekikecek.