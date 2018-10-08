Diriliş Ertuğrul'da sürpriz transfer! Kadroya dahil oldu...

Yeni sezonu merakla beklenen Diriliş Ertuğrul için geri sayım başladı. Diziye daha önce de yeni sezon için Hande Soral ve Armağan Oğuz katılmıştı. Yeni sezon oyuncu kadrosunu güçlendiren Diriliş'e son olarak oyuncu Ünal Silver'de dahil oldu. Peki Ünal Silver kimdir? Dizide hangi rolde yer alacak?

Ünal Silver hangi rolü alacak?

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak oyuncu Ünal Silver de katıldı. Silver 'Umur Bey' rolüne hayat verecek.

Ünal Silver kimdir?

1948 senesinde doğan usta oyuncu Ünal Silver İstanbul’da dünyaya gelmiştir. En son 2017 yılında Söz isimli dizide rol alan Ünal Silver evlidir ve bu evliliğinden bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş isminde Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan pedagog bir kızı vardır. Kariyer boyunca bir çok projede yer alan usta oyuncu özellikle Üçe Karşı Truva, Hokkabaz, Mavi Kuş, Yalancı Yarim, Sessiz Fırtına, Gölge, Bir Bulut Olsam, Deli Saraylı, Gönülçelen, Beni Unutma, Dedemin İnsanları, No:309, Kuzey Güney, Zenne ve Benim İçin Üzülme isimli sinema ve dizilerle ön plana çıkmıştır.