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Diriliş Ertuğrul'da planlar alt üst oldu! Ertuğrul Bey'e hain saldırı...

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine nefes kesti. Hain Dragos'un planlarıyla karşılaşan Ertuğrul'un yeni hamlesi ne olacak? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

17 Ocak 2019 Perşembe 22:37
Diriliş Ertuğrul'da planlar alt üst oldu! Ertuğrul Bey'e hain saldırı...

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Peki Diriliş'in yeni bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e hain saldırı gerçekleşecek mi? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

Yeni bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Ertuğrul'u arkasında bıçaklamak isteyen Dragos bunu gerçekleştiremeyecek. Tam hançeri Ertuğrul Bey'in sırtına vuracakken kapı açılacak ve Dragos hançerini saklayacak.

Moğollar ise Emir Bahaddin'i iyice tartaklıyor ve neredeyse öldürme noktasına getiriyor. Emir'i kurtaracak olan yine Ertuğrul Bey olacak. Uranus'tan aldığı altınları vergi olarak Moğollar'a verecek. Bu sayede Emir'de canını kurtaracak.

İlbilge Hatun, Ertuğrul Bey'e aşık olmuştur. Lakin Ertuğrul'un hedefi başkadır. İlbilge ile evlense bile ciddi bir evlilik olmayacaktır.

Beybolat, Moğollar'dan emir alıyor. Dizide şimdiden Beybolat'ın Albası olduğu anlaşılmayacaktır. Lakin anlaşıldığı vakit kellesi gidecek gibi duruyor.

Eğer Beybolat Ertuğrul Bey tarafından öldürülürse İlbilge ile evlilik de bu vesile ile iptal olmuş olur.

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm

Ertuğrul'un yeni bölümü 23 Ocak çarşamba günü...

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 132.bölümü 23 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul reytingleri alt üst etti

16 Ocak 2019 reyting sonuçlarına göre TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.

Totalde Diriliş Ertuğrul birinci, Diriliş Ertuğrul ÖZET ikinci oldu.

AB grubunda da Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:37
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