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Gündem Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından tebrik
Gündem

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından tebrik

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, KKTC'de seçimleri kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:46:00 -
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, ikinci turda oyların yüzde 51,74’ünü alarak KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. KKTC topraklarını Rumlara peşkeş çeken eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 47,50’sini alabildi.

Büyük sevinçle karşılanan sonuçların ardından Ersin Tatar'a tebrik mesajları yağdı.

Tatar'a bir tebrik de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun. #KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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